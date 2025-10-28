स्वयं को शून्य में विलीन कर अनंत से एकाकार होना है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग : बलूनी

संवाद सूत्र, जागरण, रोहटा (मेरठ)। किनौनी स्थित बजाज शुगर मिल परिसर में चल रहे पांच दिवसीय सनातन सत्संग ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन सोमवार को आचार्य सुशील बलूनी ने श्रद्धालुओं को नवग्रह, संख्याओं के रहस्य और सांख्य ज्योतिष के गूढ़ सूत्रों पर विस्तार से प्रवचन दिया।

आचार्य बलूनी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन ब्रह्मांड के नौ ग्रहों और नौ संख्याओं से गहराई से जुड़ा है। वास्तव में संख्याएं केवल नौ नहीं, बल्कि 11 हैं। शून्य से लेकर अनंत तक। शून्य हमें अहंकार से मुक्त करता है। जबकि अनंत आत्मा की असीमता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वयं को शून्य में विलीन कर अनंत से एकाकार होना है।