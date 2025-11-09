मेरठ में झूला लगाने के नाम पर दिव्यांग से वसूली, ईओ ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, सरधना। कस्बे में शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति ने आरोप लगाया कि झूले लगवाने के नाम पर कुछ सभासद उनसे रुपये लेकर चले गए हैं।

शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में दिव्यांग व्यक्ति ने खुद को कुलंजन निवासी बताया। उसे वीडियो में कहा कि वह बीआरसी के मैदान में झूला लगाने पहुंच था। आरोप है कि झूला परिसर में लगवाने के नाम पर कुछ सभासद उसके पास पहुंचे और रुपये लेकर चले गए।