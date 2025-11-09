मेरठ में झूला लगाने के नाम पर दिव्यांग से वसूली, ईओ ने दिए जांच के आदेश
सरधना में एक दिव्यांग व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि कुछ सभासदों ने झूला लगवाने के नाम पर उनसे पैसे लिए। वीडियो वायरल होने के बाद दुकानदारों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। नगरपालिका ईओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।
जागरण संवाददाता, सरधना। कस्बे में शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति ने आरोप लगाया कि झूले लगवाने के नाम पर कुछ सभासद उनसे रुपये लेकर चले गए हैं।
शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में दिव्यांग व्यक्ति ने खुद को कुलंजन निवासी बताया। उसे वीडियो में कहा कि वह बीआरसी के मैदान में झूला लगाने पहुंच था। आरोप है कि झूला परिसर में लगवाने के नाम पर कुछ सभासद उसके पास पहुंचे और रुपये लेकर चले गए।
आरोपित अन्य दुकानदारों से भी रुपये ले गए।। उधर, वीडियो प्रसारित होने के बाद बीआरसी मैदान में दुकान लगाने वालों ने हंगामा किया।
सूचना पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। उधर, नगरपालिका की ईओ दीपिका शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर संबंधित आरोपितों को नोटिस जारी कर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी।
