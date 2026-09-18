Passport Verification: थाने बुलाकर न किया जाए पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिसकर्मी मौके पर जाकर करें जांच; DIG मेरठ के निर्देश

जागरण संवाददाता, मेरठ। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने परतापुर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के रिकार्ड, माल खाने व परिसर का निरीक्षण किया। विवेचना निस्तारण व शस्त्रों को भी देखा। इस दौरान डीआइजी ने कहा कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन को आवेदक को थाने पर न बुलाया जाए। दिए गए पते पर जाकर जांच की जाए।

उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि वह महिला संबंधी शिकायतों का खुद निस्तारण करें। गुरुवार दोपहर डीआईजी कलानिधि नैथानी थाना परतापुर पहुंचे। उन्होंने यहां ग्राम प्रहरियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। उन्हें अपने क्षेत्र में सक्रिय व चौकस निगाह बनाए रखने को कहा। डीआइजी ने कहा कि सभी सिपाही अपनी बीट क्षेत्र में सक्रिय रहे। वह लगातार ग्राम चौकीदारों से बातचीत करते रहे।