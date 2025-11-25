Language
    धर्मेंद्र की फिल्म हिट हुई तो खुद जमीन खरीदकर निर्देशक ने बनवाया था मंदिर... यूपी के इस शहर में आज भी है मंदिर 

    By Rajendra Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:08 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक शहर में, धर्मेंद्र की फिल्म की सफलता से प्रेरित होकर, फिल्म निर्देशक ने अपनी जमीन पर एक मंदिर बनवाया। यह मंदिर आज भी मौजूद है और फिल्म की सफलता की कहानी बयां करता है।

    फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर मेरठ निवासी निर्देशक देवी शर्मा ने भी फिल्म गंगा की लहरें बनायी थीं। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर मेरठ निवासी निर्देशक देवी शर्मा ने भी फिल्म गंगा की लहरें बनायी थीं। यह फिल्म हिट होने के बाद शहर के जयदेवी नगर में मंदिर का निर्माण कराया था। फिल्म की शूटिंग हरिद्वार व आसपास के क्षेत्रों में हुई थी।

    मेरठ निवासी निर्देशक देवी शर्मा ने वर्ष-1964 में फिल्म गंगा की लहरें बनायी। फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र के साथ अभिनेता एवं गायक किशोर कुमार, अभिनेत्री सावित्री गणेशन, कुमकुम, नासिर हुसैन व हरिशिवदासनी एवं टुनटुन समेत अन्य कलाकार थे। इस फिल्म की शूटिंग रामघाट हरिद्वार, ऋषिकेश व विकास नगर में करीब 15 दिन तक हुई थी। फिल्म को अंतिम रूप मुंबई के फेमस व फिल्मिस्तान स्टूडियों में दिया गया। यह फिल्म हिट रही। इस पर निर्देशक देवी शर्मा ने जयदेवीनगर में जमीन खरीदी और मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर आज भी जयदेवी नगर में स्थित है।

    जब होटल में वेटर ने धर्मेंद्र को पहचान लिया
    वरिष्ठ फिल्म छायाकार ज्ञान दीक्षित ने फिल्म गंगा की लहरें की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र व अभिनेत्री सावित्री गणेशन का भी फोटो खींचा था। यह फोटो आज भी उनके पास है। वे बताते हैं कि एक दिन फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद निर्देशक देवी शर्मा, उनके भतीजे संतोष गौड़ फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र व अन्य कलाकार विजय होटल में खाना खाने के लिए गए थे। तब एक वेटर ने धर्मेंद्र को पहचान लिया था।

    वहां एकाएक भीड़ एकत्र न हो जाए तब उनका जल्दी-जल्दी कपड़े से मुंह ढककर होटल से ले जाया गया। बाद में सभी इस पर खूब हंस थे। वरिष्ठ छायाकार दीक्षित का कहना है कि धर्मेंद्र ने शूटिंग के दौरान मुलाकात में मेरठ के बारे में भी चर्चा की थी। जिसमें फिल्म अभिनेता भारत भूषण, फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी समेत अन्य कलाकारों के बारे में कहा था कि मेरठ ने कई अच्छे कलाकार फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं।