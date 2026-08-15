मेरठ में डिलीवरी ब्यॉय को बंधक बनाकर पीटा, गंगासागर कॉलोनी में ऑर्डर देने गया था युवक

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ गंगानगर की गंगासागर कॉलोनी स्थित गंगा हाइट्स बिल्डिंग में खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए डिलीवरी ब्यॉय को एक युवक ने बुरी तरह पीटा। बाद में उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। बंधक बनाकर मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। इसे यूपी पुलिस के डीजीपी के मेरठ पुलिस को भेजा गया है।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस फुटेज को भी इंटरनेट पर एक्स प्लेटफार्म पर टैग किया गया है। घटना शुक्रवार रात 9.32 बजे की है। इसमें एक डिलीवरी ब्यॉय ऑर्डर लेकर आता है। फ्लैट से बाहर आया युवक व उसकी पत्नी उसे गाली गलौज कर मारपीट करने लगते हैं। फिर उसे फ्लैट में अंदर खींचकर मारा पीटा जाता है।