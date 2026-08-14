यूपी में लखनऊ समेत UP के 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तापमान में आएगी गिरावट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सक्रिय मानसून के प्रभाव से शुक्रवार को राजधानी में कई जगह रुक-रुककर बारिश हुई। सुबह से ही बादलों की आवाजाही और बीच-बीच में हल्की बरसात से लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली।

मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और भारी वर्षा का येलो व आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त तक पूरब से पश्चिम तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि शुक्रवार को दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम पारा में 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा ने मौसम सुहाना कर दिया।