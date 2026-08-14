लखनऊ : गोमती नगर विस्तार में LDA का चाबुक, 10 बिल्डरों के अवैध निर्माण सील

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में शमन मानचित्र स्वीकृत कराने में टालमटोल करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार को एलडीए ने गोमती नगर विस्तार में अभियान चलाकर ऐसे बिल्डरों के 10 अवैध निर्माणों को फिर सील किया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-एक की टीम ने किया।

प्रवर्तन जोन-एक के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही शुरू होने पर कुछ बिल्डर शमन मानचित्र के लिए आनलाइन आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आगे की प्रक्रिया में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाते और जानबूझकर प्रक्रिया को लंबित रखते हैं। उपाध्यक्ष ने ऐसे भवन स्वामियों के अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया हैं।