यूपी में वेटनरी फार्मासिस्ट और JE के 1442 पदों पर जल्द भर्ती परीक्षा, PET-2025 से अभ्यर्थी होंगे शॉर्टलिस्ट

राज्य ब्यूरो , लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वेटनरी फार्मासिस्ट और अवर अभियंता कृषि मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। दोनों भर्तियों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2025 के अंकों के आधार पर शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए सितंबर में आवेदन कर सकेंगे।

पशुपालन निदेशालय के अधीन वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण, आनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि पांच अक्टूबर है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन 12 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। मुख्य परीक्षा में पशुपालन, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछे जाएंगे।

कब है अंतिम डेट? परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जो 100 अंकों के होंगे। इसी तरह कृषि निदेशालय के अधीन अवर अभियंता कृषि के 134 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल होने को 17 सितंबर से आवेदन किए जा सकेंगे। पंजीकरण, शुल्क जमा करने और आनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि सात अक्टूबर है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की सुविधा 14 अक्टूबर तक रहेगी।

अवर अभियंता कृषि की मुख्य परीक्षा में दो घंटे में 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कृषि, सिंचाई, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी और उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी पर आधारित होंगे। दोनों परीक्षाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं।