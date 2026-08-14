यूपी में 332 नायब तहसीलदारों को मिला प्रमोशन, बने तहसीलदार; शासन ने जारी की लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने 332 नायब तहसीलदारों को प्रोन्नति देकर तहसीलदार बना दिया है। इसके लिए विभागीय प्रोन्नति समिति ने 6 और 7 अगस्त को बैठक की थी।

राजस्व परिषद के आदेश में कहा गया है कि नायब तहसीलदारों को 1,77,500 रुपए के वेतनमान में तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत अधिकारी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या जैसे जिलों में तैनात हैं।

परिषद ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नत अधिकारियों की ज्येष्ठता जल्द निर्धारित की जाएगी। पदोन्नत अधिकारियों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

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परिवीक्षा पूरी होने के बाद अधिकारियों को राजस्व (तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली के प्रावधानों के अनुसार स्थायी किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं होने पर वापस नायब तहसीलदार बनाया जाएगा।