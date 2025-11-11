दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्यों लगने लगा समय? एक घंटे की दूरी अब दो घंटे में हो रही है पूरी
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद के एबीईएस कट पर लगने वाले जाम से दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी बढ़ गई है। पहले यह दूरी एक घंटे में तय हो जाती थी, लेकिन अब डेढ़ से दो घंटे लग रहे हैं। एनएचएआइ ने अतिरिक्त लेन बनाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यात्रियों की मांग है कि अतिरिक्त लेन बनाई जाए ताकि जाम से राहत मिल सके।
जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे ने मेरठ से दिल्ली के बीच आवागमन का परिदृश्य बदल दिया था। एक घंटे से भी कम देरी में वाहन मेरठ से दिल्ली पहुंच रहे थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दिल्ली से मेरठ आने पर डेढ़ से दो घंटे लग रहे हैं, इसका कारण है गाजियाबाद जिले में एबीईएस कट।
इस कट पर गाजियाबाद की तरफ जाने के लिए शाम को प्रतिदिन वाहनों की कतार लग जाती है, जिससे दिल्ली से मेरठ की तरफ आने वाले वाहन फंस जाते हैं। यहां जाम में फंसे वाहनों की इतनी लंबी कतार दिखाई देती है, जोकि कुछ साल पहले पुराने एनएच-24 पर लगने वाले जाम की याद दिला देती हे।
वैसे तो इस कट की आवश्यकता नहीं थी लेकिन एक्सप्रेसवे शुरू होने के कुछ समय बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने यहां भी कट बना दिया था। इस कट के कारण समस्या न हो इसलिए अतिरिक्त दो लेन बनाने के भी वादे हुए थे लेकिन एनएचएआइ ने वादे पर ध्यान दिया न ही जाम की समस्या पर। इस कट से उत्पन्न हो रही समस्या को दैनिक जागरण तीन दिवसीय समाचारीय अभियान के रूप में प्रकाशित करेगा। प्रस्तुत है प्रथम किस्त :
दैनिक जागरण ने सोमवार को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगने वाले जाम की पड़ताल की। इसमें सामने आया कि दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस वे और एनएच- नौ पर गाजियाबाद में एबीईएस कालेज के पास प्रवेश और निकास के लिए बनाए गए कट पर सुबह और शाम जाम लगता है।
वैसे तो यहां यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वाहनों के दबाव के कारण यहां लंबा जाम लगा रहा है। यहां प्रवेश और निकास स्थान यानी कट पर वाहनों के लिए एक-एक लेन बनाई गई है लेकिन वाहनों के दबाव के कारण एक लेन कम पड़रही है। एनएचएआइ ने यहां दो अतिरिक्त लेन बनाने का दावा किया था लेकिन अभी तक लेन नहीं बनाई गई हैं।
यूपी गेट पर कट हाेने के बाद भी एबीईएस कट बनाया
इस अतिरिक्त कट का निर्माण पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह ने शुरू कराया था। इसकी मांग काफी दिनों से शहरवासी कर रहे थे। लोगों का कहना था कि दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से आते समय यूपी गेट पर एंट्री और एग्जिट प्वांइट या फिर डासना के पास ये प्रवेश और निकास के कट हैं।
शहर के बीच में कोई भी प्रवेश और निकास कट नहीं है। उसी आधार पर एनएचआइ ने एबीईएस कालेज के पास एंट्री और एग्जिट कट बना दिए। यहां पर जाम लगने की समस्या तभी से शुरू हो गई है। यहां कट बनाते समय वाहनों के दबाव का ध्यान नहीं दिया। यात्रियों की मांग है कि एक-एक लेन अतिरिक्त बनाई जाए, ऐसा होने पर जाम से राहत मिल सकती है।
