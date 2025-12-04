दिल्ली रोड का होगा चौड़ीकरण, शासन ने दी स्वीकृति... टेंडर भी जारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। बेगमपुल से फुटबाल चौक तक अतिव्यस्त सड़क दिल्ली रोड के चौड़ीकरण को शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस कार्य योजना में बेगमपुल से फुटबाल चौक तक दिल्ली रोड की लंबाई 2650 मीटर लंबाई शामिल की गई है। इसकी लागत 11.51 करोड़ है। इस धनराशि में सड़क की वर्तमान चौड़ाई सात मीटर (एक तरफ) को बढ़ाकर 8 से 8.50 मीटर तक किया जाएगा। इसके साथ ही सड़क के दोनों तरफ नाले को कवर करते हुए इंटरलाकिंग टाइल्स भी लगाई जाएंगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चयनित कंपनी के साथ अनुबंध तैयार कर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।