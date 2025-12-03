UP Road Widening: यूपी को दिल्ली से कनेक्ट करने वाली इस सड़क का होगा चौड़ीकरण, टेंडर जारी 

जागरण संवाददाता, मेरठ। बेगमपुल से फुटबाल चौक तक अति व्यस्त सड़क दिल्ली रोड के चौड़ीकरण को शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस कार्य योजना में बेगमपुल से फुटबाल चौक तक दिल्ली रोड की लंबाई 2650 मीटर लंबाई शामिल की गई है। इसकी लागत 11.51 कराेड़ है।

इस धनराशि में सड़क की वर्तमान चौड़ाई सात मीटर (एक तरफ) को बढ़ाकर 8 से 8.50 मीटर तक किया जाएगा। इसके साथ ही सड़क के दोनों तरफ नाले को कवर करते हुए इंटरलाकिंग टाइल्स भी लगाई जाएंगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2025-26 के अंतर्गत यह निर्माण कार्य किया जाएगा। इसका टेंडर जारी कर दिया है। चयनित कंपनी के साथ अनुबंध तैयार कर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।



फुटबाल चौक से बाइपास तक चौड़ीकरण को हरी झंडी



फुटबाल चौक से बाइपास तक बागपत रोड के चौड़ीकरण को शासन ने हरी झंडी दे दी है। दोनों तरफ एक से डेढ़ मीटर बढ़ाते हुए सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसमें सड़क की चौड़ाई 14 मीटर (दोनों तरफ) को बढ़ाकर 17 मीटर तक कर दिया जाएगा। इसमें शासन ने अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस निर्माण कार्य की लागत 15.76 करोड़ है।



