Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ को दिल्ली से कनेक्ट करने वाली रोड पर भयंकर जाम की 7 समस्याएं, जागरण टीम ने खोज लिए सभी के समाधान

    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:32 PM (IST)

    मेरठ में परतापुर इंटरचेंज से दिल्ली और मवाना चौपले तक पहुंचने में लगभग बराबर समय लगता है। अतिक्रमण, टूटी सड़कें और यातायात पुलिस की लापरवाही जाम के मुख्य कारण हैं। अधिकारियों को नमो भारत ट्रेन से जाम से निजात मिलने की उम्मीद है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के संयुक्त प्रयास से भी सुधार हो सकता है। भैंसाली बस अड्डे को शहर से बाहर करने की योजना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुशील कुमार, मेरठ। परतापुर इंटरचेंज से निजामुद्दीन ब्रिज (दिल्ली) की दूरी 60 किमी है जबकि इंटरचेंज से दिल्ली रोड होते हुए मवाना चौपले की दूरी मात्र 15 किमी है। चारपहिया वाहन में सवार होकर दोनों ओर की दूरी तय करने में 45 से 50 मिनट का समय लगता है। यानी जितने समय में आप परतापुर से दिल्ली पहुंच जाएंगे उतना ही समय परतापुर से मवाना चौपले तक पहुंचने में लगेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को दैनिक जागरण टीम ने परतापुर इंटरचेंज से दिल्ली रोड हाेते हुए मवाना चौपले तक यातायात व्यवस्था की पड़ताल की। इस सड़क पर वाहनों की गति पर सबसे ज्यादा ब्रेक अतिक्रमण लगा रहा है। यातायात पुलिस की ड्यूटी का कुप्रबंधन, टूटी सड़कें और सड़क किनारे नाले की खोदाई तथा सड़कों के किनारे रखे बिजली के ट्रांसफार्मर-विद्युत पोल भी यातायात काे प्रभावित कर रहे हैं।

    अफसर शहर के जाम से निजात के लिए सिर्फ नमो भारत ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे हैं। यदि पुलिस और प्रशासन समन्वय से यातायात प्रबंधन पर जुट जाएं तो दिल्ली रोड पर जाम कम हो सकता है। प्रस्तुत है जाम के समाधान के लिए स्थायी और अस्थायी के कुछ विकल्प -

    दिल्ली रोड पर जाम से इस तरह मिल सकता है निदान :

    समस्या : मवाना चौपले से बाउंड्री रोड पर चलते ही पिंकी छोटे भटूरे वाले के सामने जाम लगा रहता है, जबकि लालकुर्ती पुलिस पिकेट भी वहीं है, यहां पर लालकुर्ती पुलिस का जाम से निजात में योगदान शून्य नजर आता है। हर समय वहां पर जाम लगा रहता है।

    स्थायी समाधान - टूटी हुई सड़क बनाई जाए। पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करे।

    स्थायी समाधान :: मवाना चौपले से बाउंड्री रोड और बेगमपुल तक सड़क के किनारे अतिक्रमण है, लालकुर्ती पुलिस पिकेट के सामने अतिक्रमण हटाया जाए। ठेले-रेहड़ी आदि का अतिक्रमण हटाया जाए।

    समस्या : बेगमपुल से लेकर भैंसाली बस स्टैंड को पार करने में 15 मिनट का समय लगना आम बात हो गई है। सोतीगंज में नाले की खोदाई करके मिट्टी सड़क पर डाल दी गई है। दुकानों का सामान बाहर रखा हुआ है। भैंसाली बस स्टैंड के दोनों तरफ तीन-तीन फीट सड़क पर अतिक्रमण होने और बसों के सड़क पर यात्री बैठाने से जाम लगता है। साथ ही सड़क पर मजार भी बना हुआ है, जो वाहनों को रोकता है।

    अस्थायी समाधान : बेगमपुल पर यातायात और सदर बाजार पुलिस का मैनेजमेंट जरूरी है, सोतीगंज बाजार में नगर निगम की तरफ से नाले का निर्माण जल्द पूरा हो। भैंसाली बस स्टैंड पर पर दोनों तरफ सड़क किनारे तीन-तीन फीट सड़क का अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही दोनों तरफ से सड़क की पटरी भी बनाई जाए। सदर बाजार पुलिस की मुस्तैदी से ड्यूटी लगे, जो बसों को सड़क पर न खड़ा होने दें। भैंसाली अड्डे और जली कोठी के बीच मजार को सड़क से हटाया जाए।

    स्थायी समाधान : रोडवेज बस स्टैंड को शहर से जल्द बाहर किया जाए।

    समस्या : जली कोठी से रेलवे रोड चौराहे तक सड़क पर भयंकर जाम लगता है। हालात यह है कि यहां के जाम को पार करने में कभी भी 20 मिनट भी लग जाते हैं।

    अस्थायी समाधान : जली कोठी से ही बसों को डायवर्ट कर रोहटा रोड से दिल्ली-दून हाईवे पर निकाला जाए। जली कोठी से लेकर मछेरान तक सड़क किनारे अतिक्रमण और सड़क की टूटी पटरी का निर्माण कराया जाए। केसरगंज से रेलवे रोड तक सड़क काफी चौड़ी है, अगर उस पर सामान तथा बिजली के खंबों का अतिक्रमण न हो। नाला खोदाई से होने वाली समस्या का निदान किया जाए।

    स्थायी समाधान : मछेरान से दिल्ली रोड पर आने वाली सड़क को वनवे करें। साथ ही सड़क का चौड़ीकरण किया जाए।

    समस्या : रेलवे रोड पर वाहनों को काफी देर तक खड़ा होना पड़ता है, इसी वजह से यहां पर हर समय ही जाम रहता है।

    अस्थाई समाधान : पुलिस ड्यूटी मुस्तैदी से कराई जाए। चौराहे के चारों तक हो रहे अतिक्रमण हटने से सड़क काफी चौड़ी जाएगी।

    स्थाई समाधान : रेलवे रोड चौराहे की दोनों सड़कों को लेफ्ट फ्री कर दिया जाए। घंटाघर की तरफ वाली रोड पर अतिक्रमण, अस्थायी दुकानें और बिजली के खंबे हटाएं।

    समस्या : फुटबाल चौक पर टूटी सड़क और ई-रिक्शा और आटो के सड़कों पर खड़े होने से जाम लगता है।

    अस्थायी समाधान : पुलिस ड्यूटी मुस्तैदी से हो। ई-रिक्शा, आटो और दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया जाए।

    स्थायी समाधान : फुटबाल चौक का निर्माण फिर से किया जाए। ताकि वहां पर यातायात सही से सुचारू हो।

    समस्या : टीपीनगर चौकी से ट्रांसपोर्ट नगर गेट तक लोगों को जाम से जूझना पड़ता है।

    अस्थायी समाधान : सड़क के दोनों तरफ से दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाया जाए। ट्रांसपोर्ट नगर गेट पर माधवपुरम की तरफ से आने वाले एक रास्ते को दिल्ली की तरफ ही डायर्वट कर दिया जाए। उस रास्ते से आने वाले वाहन बेगमपुल की तरफ जाते हैं, जो जाम की वजह बनते हैं। साथ ही विपरीत दिशा से मंडी में जाने वाले वाहनों को भी रोकना होगा। मुस्तैद पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए।

    समस्या : रिठानी पीर के पास भी जाम की समस्या रहती है।

    अस्थायी समाधान : पीर के पास पुलिस की ड्यूटी रहे। साथ ही अतिक्रमण भी हटाया जाए।

    यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एसपी यातायात से लाइन का चार्ज हटा दिया गया। इससे वह यातायात व्यवस्था पर ही ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। योजना बनाकर ड्यूटी लगाने के आदेश दिए हैं। यह भी देखा जाएगा कि कौन किस तरह की ड्यूटी कर सकता है। उसी आधार पर पुलिसकर्मियों का चयन किया जाए। एसपी यातायात को दिल्ली रोड को जाम मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। नमो भारत ट्रेन चलने के बाद दिल्ली रोड को काफी हद तक जाम से राहत मिलेगी। - कलानिधि नैथानी, डीआइजी

    भैंसाली रोडवेज बस अड्डे को दिल्ली रोड से हटाकर मोदीपुरम व भूड़बराल में स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया एक महीने में पूरी हो जाएगी। उसके बाद बस स्टैंड तैयार होने में करीब एक साल का समय लगेगा। शीघ्र दिल्ली रोड के विभिन्न स्टेशन से नमो भारत व मेरठ मेट्रो शुरू होने की संभावना है। ट्रेन शुरू होने पर इस मार्ग पर वाहनों की संख्या कम होगी। दिल्ली रोड पर एनसीआरटीसी के कार्य करीब तीन महीने में पूरे हो जाएंगे। फिलहाल यातायात पुलिस को इस मार्ग पर पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि जाम न लगे। - डा वीके सिंह डीएम