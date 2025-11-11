Language
    क्या सहारनपुर में लिखी गई दिल्ली ब्लास्ट की स्क्रिप्ट?...कौन है आदिल जिसकी निशानदेही पर गिरफ्तार हुआ डॉक्टर मुज्म्मिल

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    दिल्ली में हुए धमाके के मामले में सहारनपुर कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने आदिल नामक व्यक्ति की निशानदेही पर डॉक्टर मुज्म्मिल को गिरफ्तार किया है। आदिल सहारनपुर का रहने वाला है और धमाके की साजिश में शामिल माना जा रहा है। पुलिस अब आदिल की तलाश कर रही है और मुज्म्मिल से पूछताछ जारी है, ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके।

    Hero Image

    दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आए डॉक्टर मुजम्मिल व डॉक्टर आदिल । जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) व अन्य सुरक्षा एजेंसियां जहां छापेमारी कर रही हैं, वहीं सहारनपुर से जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा छह नवंबर को गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ आदिल का ब्लास्ट से कनेक्शन खंगाला जा रहा है।

    बता दें कि डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद जांच में नया मोड़ उस समय आया, जब आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद से मुजम्मिल अहमद को भी पकड़ा गया। अब आदिल के अन्य संदिग्ध संपर्कों की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट की स्क्रिप्ट जम्मू-कश्मीर से वाया सहारनपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंची और आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया।

    सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल में कार्यरत डॉअदील अहमद को छह नवंबर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पकड़ा था। जम्मू-कश्मीर पुलिस डॉक्टर को ट्रांजिट रिमांड पर साथ ले गई। डॉ अदील अहमद जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस हास्पिटल में कार्यरत था।

    गत माह श्रीनगर के कुछ क्षेत्रों में आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के समर्थन में लिखे पोस्टर लगाने का मामला इसका नाम सामने आया था। आतंकी संगठन के समर्थन में लगे पोस्टरों से श्रीनगर में तनाव फैल गया था।

    आखिर कौन है डॉ आदिल

    डॉ आदिल जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और कई वर्षों से सहारनपुर शहर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक था। गत माह श्रीनगर के कुछ क्षेत्रों में आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के समर्थन में लिखे पोस्टर लगाने के मामले में डॉ आदिल का नाम सामने आया है। आतंकी संगठन के समर्थन में लगे पोस्टरों से श्रीनगर में तनाव फैल गया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे छह नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया।

    यूं पकड़ा गया डॉ मुजम्मिल

    जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा छह नवंबर को गिरफ्तार किए गए आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को भी पकड़ा गया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब खुफिया एजेंसियां सहारनपुर में डेरा डाले हैं। डॉक्टर आदिल के किराए के मकान की तलाशी ली गई। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और करीब सात डॉक्टरों से पूछताछ हो चुकी है. पुलिस का दावा है कि आदिल के रात में आने-जाने वाले संदिग्ध युवकों की पहचान की गई है।

    डॉ मुज्म्मिल की गर्लफ्रेंड के नाम पर है कार

    गत दिनों जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक गिरोह का खुलासा किया, जिसके आधार पर सहारनपुर के डॉ आदिल को गिरफ्तार किया गया। अब डॉ आदिल निशानदेही पर फरीदाबाद से मुज्म्मिल को पकड़ा गया।

    जांच में सामने आया कि यह कार मुज्म्मिल की गर्लफ्रेंड, लखनऊ के लालबाग निवासी डॉ शाहीन शाहिद के नाम पर पंजीकृत है। उसका मकान खंधारी बाजार में है, जहां पुलिस पहुंची है। मंगलवार को एटीएस की टीम शाहीन शाहिद के पुस्तैनी मकान में छापा मारने पहुंची व उसका आतंकी कनेक्शन खंगाला गया।