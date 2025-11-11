Language
    Delhi Blast : दिल्ली विस्फोट में शामली के नोमान व मेरठ के मोहसिन की मौत...एक युवक गंभीर घायल

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में शामली के नोमान और मेरठ के मोहसिन की मृत्यु हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। नोमान झिंझाना में कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था, जबकि मोहसिन दिल्ली में ई-रिक्शा चलाते थे। धमाके के बाद दोनों परिवारों में शोक की लहर है और घायल युवक का इलाज चल रहा है।

    शामली निवासी नोमान व मेरठ के मोहसिन। (फाइल फोटो)


    जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट में शामली के झिंझाना निवासी नोमान और मेरठ के न्यू इस्लामनगर निवासी मोहसिन की मौत हो गई, जबकि नोमान का चचेरा भाई कैराना निवासी अमन गंभीर घायल है।
    झिंझाना के मुहल्ला मनिहारान निवासी 22 वर्षीय नोमान अंसारी कस्बे में कास्मेटिक की दुकान करता था। सोमवार शाम वह अमन के साथ सामान खरीदने दिल्ली गया था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद वहां से निकल रहे थे कि इस दौरान तेज धमाका हुआ, जिसमें नोमान की मौत हो गई, जबकि अमन गंभीर घायल हो गया। मंगलवार सुबह नोमान के स्वजन के पास दिल्ली से काल आया। जिसमें बताया गया कि सोमवार शाम लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में नोमान की मौत हो गई व अमन घायल है।

    घटना की सूचना से स्वजन में कोहराम मच गया। परिवार के कुछ लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए है। सूचना मिलने पर सीओ कैराना, झिंझाना पुलिस भी नोमान के घर पहुंची और मामले की जानकारी ली।
    लोहियानगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लामनगर गली नंबर-28 निवासी मोहसिन पुत्र रफीक दो साल पहले पत्नी सुलताना दो बच्चों के साथ दिल्ली में जामा मस्जिद स्थित पत्ता मोहल्ले में किराये के मकान में रहता था। रोजाना की यह सोमवार को ई रिक्शा चलाने के लिए गया था। शाम को एक कार में धमका हुआ, जिसकी चपेट में मोहसिन भी आ गया था।

    मौके पर ही मोहसिन मौत हो गई थी। मौत की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग दिल्ली पहुंचे। मोहसिन के भाई का कहना है कि करीब तीन घंटे तक तलाश किया तब जाकर भाई का शव मिला, वहां पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को लेकर मेरठ आ गए, जिस दौरान शव को लेकर मेरठ आ रहे थे। उस दौरान मोहसिन की पत्नी सुल्ताना ने शव लेकर जाने का विरोध किया ओर गाड़ी के आगे लेट गई।

    पत्नी सुल्ताना चांदनी महल थाने पहुंची ओर शव को दिल्ली लाने की जिद कर रही। इसी के चलते फिलहाल पुलिस ने मोहसिन के परिवार को सब देने से इन्कार कर दिया है उसकी पत्नी को बुलाने जद्दोदहद की जा रही है। वह करीब दो साल पहले पत्नी और दो बच्चों के साथ दिल्ली जाकर रहने लगा था, दिल्ली में ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था।