Delhi Blast: धमाका इतना तेज... तिलक ब्रिज तक सुनाई दी आवाज, सहम गए थे लोग
दिल्ली के लाल किले में हुए धमाकों से मेरठ में दहशत फैल गई। रोजाना दिल्ली से मेरठ आने-जाने वाले हजारों यात्री डर गए। धमाकों की खबर मिलते ही यात्रियों के परिजनों ने उन्हें फोन करना शुरू कर दिया। यात्री जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने धमाके की आवाज सुनी थी और वे घटनास्थल से कुछ ही मिनट पहले निकले थे।
जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली में लाल किले में हुए धमाकों ने मेरठ वासियों का दिल दहला दिया है। दिल्ली से मेरठ प्रतिदिन 15 से 20 हजार लोग ट्रेन से प्रतिदिन आते जाते हैं इनमें से अधिकांश काम काज और व्यापार के सिलसिले से नियमित रूप से आते हैं।
धमकों और लोगों के हताहत होने की सूचना इंटरनेट मीडिया पर फ्लैश होते ही दैनिक यात्रियों में भी अफरा-तफरी मच गई। यात्री सहमे हुए थे और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाह रहे थे। दिल्ली से मेरठ आने वाली शटल ट्रेन रात नौ बजकर 20 मिनट पर पहुंची। टीवी पर घटना देखने के बाद यात्रियों के परिजनों के फोन उनके पास आने लगे।
कंकरखेड़ा चौक मोहल्ला निवासी दैनिक यात्री बिजेंद्र पाल ने बताया कि उन्होंने शिवाजी ब्रिज से ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन में पूरे सफर के दौरान लोग घटना की चर्चा करते रहे। गनीमत रही कि साथ आने जाने वाले यात्री उस समय उस जगह के आसपास से निकल चुके थे।
फोन से लोग यात्रियों की लोकेशन लेते रहे। इंटरनेट मीडिया पर घटना स्थल की तस्वीरें देख लोग सहम गए । कंकरखेड़ा चौक मोहल्ला निवासी एक यात्री दुर्गा ने बताया कि वह दरिया गंज में काम करते हैं वह मौके से 15 मिनट पहले निकले थे। घटना स्थल तिलक ब्रिज स्टेशन से मुश्किल से एक किलोमीटर दूर है।
शटल ट्रेन से जाने वाले यात्री कुछ देर पहले ही तिलक ब्रिज स्टेशन पहुंच गए थे। यह ट्रेन तिलक ब्रिज शाम 6:20 बजे पहुंचती है सोमवार को ट्रेन लेट थी और रात 7:05 बजे पहुंची। जब वह स्टेशन पर थे धमाके की आवाज उन्होंने भी सुनी थी। ट्रेन में बैठने के साथ ही जब फोन पर पता चला कि धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है तो एक बार वह सन्न रह गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।