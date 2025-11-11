Delhi Blast : जोन में हाईअलर्ट, सड़कों पर उतरे अधिकारी...विशेष सतर्कता के निर्देश
दिल्ली में एक धमाके के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अधिकारी सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं और मामले की जांच में जुटी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली के लाल किला में हुए बम विस्फोट के बाद मेरठ जोन में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को अपने क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने व जांच के आदेश दिए हैं। पूरे जोन में पुलिस, बम व डाग स्क्वाड संग रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल व प्रमुख स्थानों पर जांच कर रही है। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में जांच करने को कहा गया है।
पूरे जोन में एडीजी से लेकर एसएसपी तक सड़क पर उतर आए हैं। प्रमुख स्थानों की जांच की जा रही है। वाहनों व संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खुफिया विभाग को हर गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश है। लाल किला में बम विस्फोट की खबर प्रसारित होते ही पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना पुलिस को तत्काल चेकिंग व जांच के आदेश दिए।
एडीजी भानु भास्कर ने जोन के सभी पुलिस प्रमुखों को जबकि डीआइजी कलानिधि नैथानी ने रेंज के पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने को कहा। एसएसपी, एसपी ने पैदल गश्त की। एसएसपी विपिन ताडा ने बेगमपुल, आबूलेन, भैसाली बस अड्डा पहुंचकर जांच पड़ताल कराई। बम व डाग स्क्वाड ने सामान व वाहनों की जांच की। जिले में जोन व सेक्टर व्यवस्था लागू कर दी गई। सभी 31 सेक्टर व 14 जोन में पुलिस अधिकारियों ने जांच-पड़ताल शुरू की। उधर, थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे व पार्किंग आदि की जांच की। होटल में ठहरे लोगों से पूछताछ की गई। जिले के बार्डर से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी ली गई। देर रात तक सभी सीओ, थाना प्रभारी वाहनों की चेकिंग में जुटे थे।
