Delhi Blast : जोन में हाईअलर्ट, सड़कों पर उतरे अधिकारी...विशेष सतर्कता के निर्देश

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली के लाल किला में हुए बम विस्फोट के बाद मेरठ जोन में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को अपने क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने व जांच के आदेश दिए हैं। पूरे जोन में पुलिस, बम व डाग स्क्वाड संग रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल व प्रमुख स्थानों पर जांच कर रही है। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में जांच करने को कहा गया है।

पूरे जोन में एडीजी से लेकर एसएसपी तक सड़क पर उतर आए हैं। प्रमुख स्थानों की जांच की जा रही है। वाहनों व संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खुफिया विभाग को हर गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश है। लाल किला में बम विस्फोट की खबर प्रसारित होते ही पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना पुलिस को तत्काल चेकिंग व जांच के आदेश दिए।