मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना अधूरी रह गई... चार विकल्प मौजूद है, इस परीक्षा में पूछा गया यह सवाल

जागरण संवाददाता, मेरठ। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार को यहां जिले में कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच संपन्न हो गई। अंतिम दिन हिंदी विषय में कई चर्चित सवाल पूछे गए। इनमें एक सवाल था मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। जवाब के रूप में चार विकल्प दिए गए थे। इनमें पहला सेवा सदन, दूसरा रंगभूमि, तीसरा मंगलसूत्र व चौथा गोदान रहा। इसका सही उत्तर मंगलसूत्र रहा।

डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का सोमवार को अंतिम दिन रहा। अंतिम दिन पहली पाली में हिंदी, दूसरी पाली में संस्कृत और उर्दू तथा तीसरी पाली में कंप्यूटर विषय की परीक्षा रही। परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था रही। परीक्षार्थियों को सघन चेकिंग एवं प्रवेश पत्र की जांच आदि के बाद ही केंद्रों पर प्रवेश दिया गया।