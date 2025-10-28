Language
    सिंघाड़ा और आर्किड की जड़ किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है...इस परीक्षा में पूछा गया यह सवाल

    By RAJENDRA KUMAR SHARMA
Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    डीएलएड वर्ष-2025 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार को सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। सुबह की पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। जबकि दूसरी पाली में गणित विषय की परीक्षा हुईं हैं। डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा सोमवार से शुरू हुई है। मंगलवार को परीक्षा का दूसरा दिन रहा। 

    मेरठ के सिविल लाइंस स्थित हावर्ड प्लेस्टेड गर्ल्स इंटर कालेज से परीक्षा देकर निकलते परीक्षार्थी।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। डीएलएड वर्ष-2025 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार को हावर्ड प्लेस्टेड गर्ल्स इंटर कालेज सिविल लाइंस समेत सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। सुबह की पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। जबकि दूसरी पाली में गणित विषय की परीक्षा हुई।
    डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा सोमवार से शुरू हुई है। मंगलवार को परीक्षा का दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन सुबह 10 से 11 बजे की पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई, जबकि 11:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक गणित विषय की परीक्षा की हुई।

    विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र कल 25 अंकों का था, जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य थे। विज्ञान विषय की परीक्षा में कई चर्चित सवाल पूछे गए। इनमें एक सवाल था, फुट किसके बराबर होता है... इसके चार विकल्प दिए गए थे। दूसरा सवाल था सिंघाड़ा तथा आर्किड की जड़ किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है।
    तीसरा सवाल था, घर्षण बल किसे कहते हैं। घर्षण बल का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। उदाहरण देकर समझाइए। चौथा सवाल था पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है, जिसमें आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। पांचवा सवाल था सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए।
    उधर, डायट प्राचार्य मनोज कुमार आर्य ने परीक्षा के दौरान कई केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा सकुशल चलती मिली। वहीं, सुबह की पाली में परीक्षार्थियों को सघन तलाशी के बाद परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया।
    आसान रहा विज्ञान व गणित का पेपर : वहीं, हावर्ड प्लेस्टेड गर्ल्स इंटर कालेज केंद्र से परीक्षा देकर निकले निकली छात्रा अंशु कुमारी, बाबी कुमारी और राजू कुमार का कहना था कि विज्ञान और गणित विषय का प्रश्न पत्र आसान रहा। इन दोनों ही पेपर में अच्छे अंक आएंगे।