दीपक गिरी-पूनम पंडित की शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले खड़ा हुआ बखेड़ा...महिला बोली-मैं हूं पत्नी।

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सपा नेता की शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले ही वहां पहुंची एक महिला ने रंग में भंग डाल दिया। महिला ने खुद को सपा नेता की पत्नी बताते हुए रजिस्ट्रेशन करने का विरोध किया। इसी बीच सपा नेता वहां से खिसक गए। मवाना निवासी सपा नेता दीपक गिरि और बुलंदशहर निवासी कांग्रेस नेता पूनम पंडित ने रिंग सेरेमनी की थी। रिंग सेरेमनी के फोटो वायरल होने पर इसका राजफाश हुआ था। इसके बाद दुर्गेश कुमारी नामक एक महिला दीपक गिरि के घर पहुंची थी। दुर्गेश कुमारी ने खुद को दीपक की पत्नी बताते हुए हंगामा कर दिया।

यह मामला सामने आने पर सपा ने दीपक को युवजन सभा के जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया था। इसके बाद कई दिनों तक इंटरनेट मीडिया पर सपा नेता और दुर्गेश के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। महिला ने जातिसूचक शब्दों के साथ मारपीट करने के भी आरोप लगाए। सपा नेता का दावा है कि उन्होंने 17 अक्टूबर को कांग्रेस नेता पूनम पंडित के साथ प्रयागराज में विवाह किया था। दीपक ने शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आनलाइन आवेदन किया था। शुक्रवार को दीपक गिरि सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंच गए। तभी दुर्गेश भी कार्यालय पहुंच गईं। उन्होंने खुद को दीपक गिरि की पत्नी बताते हुए शादी का रजिस्ट्रेशन करने का विरोध किया। हो हल्ला मचा तो दीपक वहां से निकल गए। तब तक पूनम पंडित वहां नहीं पहुंची थी।