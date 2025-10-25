दीपक गिरी-पूनम पंडित की शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले खड़ा हुआ बखेड़ा...महिला बोली-मैं हूं पत्नी।

Language
    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:49 PM (IST)

    Meerut News: सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सपा नेता की शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले ही वहां पहुंची एक महिला ने रंग में भंग डाल दिया। महिला ने खुद को सपा नेता की पत्नी बताते हुए रजिस्ट्रेशन करने का विरोध किया। इसी बीच सपा नेता वहां से खिसक गए। मवाना निवासी सपा नेता दीपक गिरि और बुलंदशहर निवासी कांग्रेस नेता पूनम पंडित ने रिंग सेरेमनी की थी। रिंग सेरेमनी के फोटो वायरल होने पर इसका राजफाश हुआ था।

    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सपा नेता की शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले ही वहां पहुंची एक महिला ने रंग में भंग डाल दिया। महिला ने खुद को सपा नेता की पत्नी बताते हुए रजिस्ट्रेशन करने का विरोध किया। इसी बीच सपा नेता वहां से खिसक गए। मवाना निवासी सपा नेता दीपक गिरि और बुलंदशहर निवासी कांग्रेस नेता पूनम पंडित ने रिंग सेरेमनी की थी। रिंग सेरेमनी के फोटो वायरल होने पर इसका राजफाश हुआ था। इसके बाद दुर्गेश कुमारी नामक एक महिला दीपक गिरि के घर पहुंची थी। दुर्गेश कुमारी ने खुद को दीपक की पत्नी बताते हुए हंगामा कर दिया।

    यह मामला सामने आने पर सपा ने दीपक को युवजन सभा के जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया था। इसके बाद कई दिनों तक इंटरनेट मीडिया पर सपा नेता और दुर्गेश के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। महिला ने जातिसूचक शब्दों के साथ मारपीट करने के भी आरोप लगाए। सपा नेता का दावा है कि उन्होंने 17 अक्टूबर को कांग्रेस नेता पूनम पंडित के साथ प्रयागराज में विवाह किया था। दीपक ने शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आनलाइन आवेदन किया था। शुक्रवार को दीपक गिरि सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंच गए। तभी दुर्गेश भी कार्यालय पहुंच गईं। उन्होंने खुद को दीपक गिरि की पत्नी बताते हुए शादी का रजिस्ट्रेशन करने का विरोध किया। हो हल्ला मचा तो दीपक वहां से निकल गए। तब तक पूनम पंडित वहां नहीं पहुंची थी।

    सब रजिस्ट्रार पर था मेरठ का अतिरिक्त प्रभार: शुक्रवार को कई दिनों के बाद मवाना का सब रजिस्ट्रार कार्यालय खुला। सब रजिस्ट्रार सुरेश चंद मौर्य पर मेरठ का अतिरिक्त प्रभार होने के चलते वह यहां नहीं आए थे। सब रजिस्ट्रार के नहीं आने से देरी होती गई। इस बीच महिला भी वहां पहुंच गई और हंगामा हो गया। सब रजिस्ट्रार सुरेश चंद मौर्य का कहना है कि कार्यालय पर सपा नेता दीपक गिरि पुत्र कृष्णपाल गिरि और पूनम पुत्री विनोद निवासी बुलंदशहर के नाम से आज शादी रजिस्ट्रेशन के लिए आनलाइन आवेदन हुआ है। इसी बीच वहां पहुंचीं दुर्गेश कुमारी ने खुद को दीपक गिरि की पत्नी बताते हुए उक्त शादी का रजिस्ट्रेशन करने का विरोध करते हुए प्रार्थना-पत्र दिया। प्रकरण की जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी।