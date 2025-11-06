कारीगर ने रची अपने ही घर में चोरी की पटकथा, यह रही वजह...पुलिस ने सख्ती की तो उगल लिया सच

जागरण संवाददाता, मेरठ। टेनिस बाल बनाने वाले कारीगर ने अपने ही घर में चोरी की पटकथा रच दी। सेफ से आभूषण निकाल कर दूसरे मकान के टांड पर छिपा दिए। पत्नी को मायके से वापस लाने के बाद पुलिस को घर में चोरी होने की जानकारी दी। जांच के बाद शक होने पर पुलिस ने कारीगर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई बता दी। पुलिस को बताया कि वह कर्जे में डूबा है।

कर्ज उतारने के लिए ही घर में चोरी की योजना बनाई। घर के हालत देखकर पुलिस ने बिना कार्रवाई के ही कारीगर को छोड़ दिया।

टीपीनगर के मलियाना निवासी सचिन कुमार पूठा की टेनिस बाल बनाने वाली फैक्ट्री में कारीगर है। उसने कुछ लोगों से कर्ज लिया हुआ है। अब वह लगातार रकम वापस का तकादा कर रहे थे। 15 दिन पहले सचिन की पत्नी बच्चों के साथ मायके गई थी। मंगलवार रात करीब 10 बजे सचिन पत्नी को मायके से लेकर लौटा। कमरे में अलमारी खुली देख यूपी-112 पर काल कर घर में चोरी की जानकारी दी।

तत्काल ही पीआरवी और थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि घर और सेफ के ताले टूटे नहीं थे, जबकि सचिन ने बताया था घर के ताले तोड़कर चोर अलमारी से आभूषण चुराकर ले गए। सेफ की चाबी सचिन ने पड़ोसी के पास रखी थी। सचिन की गतिविधियों पर शक होने के चलते पुलिस उसे थाने ले आई। यहां सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया। उसने बताया कि कर्ज की रकम चुका नहीं पा रहा था, इसलिए खुद ही चोरी की पटकथा रच डाली। उसने सेफ से आभूषण निकाल कर दूसरे कमरे में टांड पर छिपा दिए थे।