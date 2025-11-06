Language
    कारीगर ने रची अपने ही घर में चोरी की पटकथा, यह रही वजह...पुलिस ने सख्ती की तो उगल लिया सच

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:43 PM (IST)

    मेरठ में एक कारीगर ने कर्ज से परेशान होकर अपने घर में चोरी की झूठी कहानी बनाई। उसने आभूषण छिपाकर पुलिस को सूचना दी। जांच में सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने मानवीय आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की और आभूषण वापस कर दिए।

    टेनिस बाल बनाने वाले कारीगर ने अपने ही घर में चोरी की पटकथा रच दी। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। टेनिस बाल बनाने वाले कारीगर ने अपने ही घर में चोरी की पटकथा रच दी। सेफ से आभूषण निकाल कर दूसरे मकान के टांड पर छिपा दिए। पत्नी को मायके से वापस लाने के बाद पुलिस को घर में चोरी होने की जानकारी दी। जांच के बाद शक होने पर पुलिस ने कारीगर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई बता दी। पुलिस को बताया कि वह कर्जे में डूबा है।

    कर्ज उतारने के लिए ही घर में चोरी की योजना बनाई। घर के हालत देखकर पुलिस ने बिना कार्रवाई के ही कारीगर को छोड़ दिया।
    टीपीनगर के मलियाना निवासी सचिन कुमार पूठा की टेनिस बाल बनाने वाली फैक्ट्री में कारीगर है। उसने कुछ लोगों से कर्ज लिया हुआ है। अब वह लगातार रकम वापस का तकादा कर रहे थे। 15 दिन पहले सचिन की पत्नी बच्चों के साथ मायके गई थी। मंगलवार रात करीब 10 बजे सचिन पत्नी को मायके से लेकर लौटा। कमरे में अलमारी खुली देख यूपी-112 पर काल कर घर में चोरी की जानकारी दी।

    तत्काल ही पीआरवी और थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि घर और सेफ के ताले टूटे नहीं थे, जबकि सचिन ने बताया था घर के ताले तोड़कर चोर अलमारी से आभूषण चुराकर ले गए। सेफ की चाबी सचिन ने पड़ोसी के पास रखी थी। सचिन की गतिविधियों पर शक होने के चलते पुलिस उसे थाने ले आई। यहां सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया। उसने बताया कि कर्ज की रकम चुका नहीं पा रहा था, इसलिए खुद ही चोरी की पटकथा रच डाली। उसने सेफ से आभूषण निकाल कर दूसरे कमरे में टांड पर छिपा दिए थे।

    पुलिस ने आभूषण बरामद कर सचिन की पत्नी को सौंप दिए। तीन हजार का सामान वह बेच चुका था। वह सामान भी परिवार के लोगों ने वापस ले लिया। सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि परिवार की दयनीय हालत देखकर सचिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।