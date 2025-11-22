Language
    दौराला-नजीबाबाद हाईवे पर निर्माणाधीन फोरलेन बाईपास के लिए अभी इंतजार करें...यह है संभावना

    By Pradeep Diwedi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:52 PM (IST)

    दौराला-नजीबाबाद हाईवे पर निर्माणाधीन चारलेन बाईपास के पूरा होने में अभी और समय लगने की संभावना है। निर्माण कार्य में देरी के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द से जल्द काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है।

    मेरठ-रुड़की हाईवे से नजीबाबाद हाईवे तक बाईपास के लिए निर्माणाधीन टोल प्लाजा। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दूसरी बार तय सीमा बढ़ाने के बाद भी रुड़की हाईवे (पुराना एनएच 58) पर दौराला से नजीबाबाद हाईवे (एनएच 119) पर बहचौला तक निर्माणाधीन चार लेन का कनेक्टर (बाईपास) इस साल के अंत तक भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगर अभी तेजी से कार्य होगा तो कम से छह-सात महीने लग जाएंगे। कार्यदायी कंपनी को वर्क आर्डर जारी करते समय फरवरी 2025 में पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया। काम पिछड़ा तो इसे जून 2025 कर दिया गया। इस तिथि तक भी संभावना नहीं दिखाई दी तो नवंबर 2025 कर दिया गया। दैनिक जागरण ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि यदि विधिवत तेजी से कार्य होगा तो मई-जून तक शुरुआत हो पाएगी। इससे सीधे तौर से दो राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ रहे हैं।

    बाईपास के डिवाइडर में रहेगा ट्रांसमिशन टावर : रुड़की हाईवे से नजीबाबाद हाईवे तक निर्माणाधीन चार लेन के बाईपास के बीच में ट्रांसमिशन लाइन का टावर भी है। शुरुआत में इसे हटाने की माथापच्ची हो रही थी लेकिन अब इसे नहीं हटाया जाएगा। इसे डिवाइडर के बीच में कर दिया गया है। टावर के चारों तरफ कंक्रीट के टुकड़े रखे जा रहे हैं ताकि वाहन टावर से न टकराएं।

    यह है काम की वर्तमान स्थिति
    -मवाना रोड से दौराला के बीच विभिन्न स्थानों पर डामर कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।
    -रुड़की हाईवे पर दौराला नगर पंचायत कार्यालय के गेट के सामने इसका इंटरचेंज निर्माणाधीन है।

    -मवाना रोड पर बहचौला अंडरपास के नजदीक रैंप को अभी विधिवत जोड़ा नहीं जा सका है।
    -विभिन्न रास्तों पर बनाए अंडरपास से सड़क को जोड़ने के लिए मिट्टी का भराव नहीं हो पाया है।

    परियोजना से संबंधित विवरण :
    एनएचएआइ की परियोजना : भारतमाला के अंतर्गत विभिन्न हाईवे को जोड़ने के लिए कनेक्टर निर्माण
    मेरठ- रुड़की हाईवे (पुराना एनएच 58) से मवाना रोड (एनएच 119) तक कनेक्टर : 13.50 किमी

    कार्य शुरू करने की तिथि : फरवरी 2023

    टेंडर के अनुसार कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य : फरवरी 2025

    कार्य पूर्ण करने का बाद में दिया गया लक्ष्य : जून 2025

    वर्तमान लक्ष्य : नवंबर 2025

    वर्तमान स्थिति के अनुसार कार्य पूर्ण होने की संभावना : मई-जून 2026 तक

    कार्यदायी कंपनी : देव यश इंफ्रास्ट्रक्चर

    जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा निर्माण : लगभग तीन महीने में कार्य पूर्ण हो जाएगा। सभी ढांचा तैयार है। कुछ स्थानों पर डामर कार्य चल रहा है, उसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राजकुमार नाहरवाल, परियोजना निदेशक, एनएचएआइ मेरठ क्षेत्र

     