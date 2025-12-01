Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शारीरिक संबंध ना बनाने पर दारोगा ने जला दी स्कूटी और बाइक,ब्यूटी पार्लर संचालिका ने दी तहरीर

    By Sushil Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:08 AM (IST)

    शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर एक दारोगा ने ब्यूटी पार्लर संचालिका की बाइक और स्कूटी जला दी। पीड़िता ने लोहियानगर थाने में दारोगा के खिलाफ तहरीर दी है। पीड़िता की शिकायत पर दारोगा का पहले बागपत तबादला हो चुका था और वहीं से वह निलंबित भी चल रहे हैं।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर दारोगा ने ब्यूटी पार्लर संचालिका की बाइक और स्कूटी फूंक दी। पीड़िता ने दारोगा के खिलाफ लोहियानगर थाने में तहरीर दी है। पहले भी पीड़िता की शिकायत पर दारोगा का बागपत स्थानांतरण हो चुका है। बागपत से भी दारोगा निलंबित चल रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोहियानगर थानाक्षेत्र में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला का आरोप है कि दारोगा की पत्नी उनके पार्लर में आती थीं। तभी से ब्यूटी पार्लर संचालिका की दारोगा से बातचीत शुरू हुई। महिला का आरोप है कि दारोगा उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इन्कार करने पर 29 नंवबर को दारोगा दो साथियों के साथ उनके घर पहुंचा।

    वहां खड़ी उसकी स्कूटी और बाइक को फूंक दिया। वाहनों में आग लगाने की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। महिला ने यूपी-112 को काल कर जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने से पहले दारोगा वहां से निकल गया था। इंस्पेक्टर योगेश चंद्र ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर जांच की जा रही है। जिस स्कूटी को दारोगा ने जलाया है, उसे दारोगा ने ही महिला को गिफ्ट किया था।

    स्कूटी जलाने के फेर में बाइक भी जल गई। पीड़िता पहले भी दारोगा की शिकायत कर चुकी है। तब दारोगा का स्थानांतरण बागपत कर दिया था। दारोगा बागपत से भी सस्पेंड चल रहा है।