दारोगा ने फूंक दी ब्यूटीशियन की बाइक और स्कूटी, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, मेरठ। शारीरिक संबंध न बनाने पर दारोगा ने ब्यूटी पार्लर संचालिका की बाइक और स्कूटी फूंक दी। पीड़िता ने दारोगा के खिलाफ लोहियानगर थाने में तहरीर दी है। पहले भी पीड़िता की शिकायत पर दारोगा का बागपत स्थानांतरण हो चुका है। बागपत से भी दारोगा निलंबित चल रहे हैं।

लोहियानगर थानाक्षेत्र में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला का आरोप है कि दारोगा की पत्नी उनके पार्लर में आती थीं। तभी से ब्यूटी पार्लर संचालिका की दारोगा से बातचीत शुरू हुई। महिला का आरोप है कि दारोगा उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इन्कार करने पर 29 नंवबर को दारोगा दो साथियों के साथ उनके घर पहुंचा। वहां खड़ी उसकी स्कूटी और बाइक को फूंक दिया।