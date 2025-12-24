Language
    रागिनी डांसर ने प्रेमी संग मिलकर पूर्व फौजी से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, मलेशिया और पंजाब से है मामले का कनेक्शन

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:24 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ में रागिनी डांसर और उसके प्रेमी ने मिलकर एक पूर्व फौजी से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और धमकी दी। पुलिस जांच में रंगदारी के तार ...और पढ़ें

    पुलिस गिरफ्त में आरोपित। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। रागिनी डांसर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूर्व फौजी से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की तो रंगदारी व धमकी के तार मलेशिया और पंजाब से जुड़े मिले। पुलिस ने मंगलवार को आरोपित डांसर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया।

    कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में रोहटा रोड स्थित नारायण गार्डन कालोनी निवासी पूर्व फौजी विपिन कुमार दिल्ली-देहरादून हाईवे के नजदीक दोपहिया रोड पर होटल संचालित करते हैं। दारोगा अशोक नौहवार ने बताया कि होटल की देखरेख ढाई महीने पहले तक पूर्व फौजी का सगा भतीजा प्रवेश कुमार उर्फ छोटू करता था। प्रवेश मूल रूप से बागपत में गांव सरूरपुर कलां का रहने वाला है, जो वर्तमान में श्रद्धापुरी में रहता है।

    होटल पर रहने के दौरान ही प्रवेश की दोस्ती रागिनी डांसर ज्योति निवासी श्रद्धापुरी से हुई। दोनों में प्यार हो गया। ज्योति अपने पति को छोड़ प्रवेश के साथ लिव इन में रहने लगी। प्रवेश शराब का आदी हो गया। गलत हरकतों को देख विपिन ने प्रवेश को होटल से हटा दिया। ज्योति की भी रागिनी में डांस की बुकिंग कम हो गई।

    ज्योति की किठौर क्षेत्र में गांव भगवानपुर निवासी अर्चित चपराना से पहचान थी। प्रवेश ने ज्योति संग मिलकर विपिन से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का प्लान बनाया। दोनों ने अर्चित को बताया। अर्चित ने मलेशिया में रहने वाले अपने दोस्त राहुल से पूर्व फौजी के मोबाइल पर 15 दिसंबर को वाट्सएप काल कराई। जिसमें कालर ने अपना नाम राहुल बताते हुए एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

    पीड़ित ने पुलिस को प्रकरण बताया। साइबर टीम ने वाट्सएप काल की सीडीआर खंगाली तो वह मलेशिया का निकला। जांच में अर्चित का नाम भी सामने आया। पुलिस ने अर्चित की पड़ताल की तो पता चला कि तीन दिन पहले ही उसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस पंजाब में जेल पहुंची, जहां अर्चित से पूछताछ की तो मामला खुल गया। जिसमें प्रवेश व ज्योति के नाम भी प्रकाश में आए। इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि दोनों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।