म्यूजिक सिस्टम पर चल रहा था डांस, युवक ने कर दी ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग... गोली लगने से दो लोग गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, मेरठ। शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं। श्यामनगर में हर्ष फायरिंग में युवती की हत्या करने वाले आरोपित अभी पकड़ से दूर हैं कि हस्तिनापुर के भैंसियावाला गांव में मढ़े पर म्यूजिक सिस्टम बजाकर डांस किया जा रहा था। इसी बीच एक युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो गोली छत पर लगकर यूटर्न होने के बाद दो लोगों के पैर में लग गई। एक युवक के पैर में गोली आरपार निकल गई, जबकि दूसरे के पैर में अंदर ही धंस गई। दोनों को पहले मवाना सीएचसी लाया गया, यहां से गंगानगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद थाने से लेकर सीओ तक घटना पर कार्रवाई के बजाय दूसरा रूप देने में लगे रहे।

हस्तिनापुर के भैंसियावाला गांव में नीटू के बेटे विवेक का रविवार को मढ़ा है। लड़की पक्ष के लोग भी मढे के कार्यक्रम में सगाई करने के लिए आए हुए थे। सगाई का कार्यक्रम बाबूराम के आवास पर चल रहा था। कार्यक्रम निपटने के बाद दुल्हन पक्ष के लोग चले गए थे। उसके बाद घर के अंदर ही रिश्तेदार और परिवार के लोग म्यूजिक सिस्टम पर डांस करने लगे। तभी परीक्षितगढ़ के छुछाई गांव निवासी विनोद कुमार ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ छह राउंड फायरिंग कर दी। विनोद के पिस्टल की दो गोली छत से टकराकर वहां बैठे विकास कुमार निवासी पिपलहेड़ा और अजय कुमार निवासी चांदशमन खतौली के पैर में लग गई।

विकास के पंजे पर गोली लगने के बाद आर-पार निकल गई, जबकि अजय के पैर में गोली अंदर ही धंस गई। दो रिश्तेदारों को गोली लगने के बाद म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया। सभी लोगों में भगदड़ का माहौल बन गया। दोनों घायलों को परिवार के लोग उठाकर सीएचसी मवाना लेकर पहुंचे, जहां से उपचार कराने के बाद गंगानगर के एप्सनोवा अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद जम्मूदीप चौकी इंचार्ज अनुज मिश्रा और थाना प्रभारी शशांक मिश्रा मौके पर पहुंचे।

आरोपितों पर कार्रवाई करने के बजाय पहले ही घटना को हर्ष फायरिंग के बजाए आपसी कहासुनी का नाम देने लगे। साथ ही विनोद को लाइसेंसी पिस्टल के साथ हिरासत में ले लिया गया। आपस में सभी लोग रिश्तेदार होने की वजह से कार्रवाई से इन्कार कर रहे है। पुलिस ने भी देर रात तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया।