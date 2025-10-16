Language
    मोदीपुरम के युवक के खाते से पांच दिन में निकल गए 3.12 लाख रुपये, UPI के जरिए हुई धोखाधड़ी

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:32 PM (IST)

    कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में सरिता त्यागी नामक महिला ने साइबर क्राइम थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। महिला के बैंक ऑफ़ बड़ौदा और केनरा बैंक के खातों से यूपीआई के माध्यम से कुल 3.12 लाख रुपये की अवैध निकासी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में श्रद्धापुरी फेज-दो निवासी सरिता त्यागी ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। दर्ज केस में पीड़िता सरिता ने बताया है कि उनका खाता बैंक आफ बड़ौदा सोतीगंज में है। जिसमें से 24 अगस्त 2025 से 28 अगस्त 2025 तक कई बार ट्रांजेक्शन द्वारा 49 हजार 684 रुपये यूपीआइ द्वारा बिना उनकी मर्जी के धोखे से अज्ञात व्यक्ति ने निकाल लिए।

    इसके अलावा पीड़िता के कैंनरा बेंक पिलाना बागपत से भी विभिन्न ट्रांजेक्शन द्वारा 25 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2026 तक 2.63 लाख रुपये यूपीआइ के माध्यम से धोखाधडी कर निकाली लिए गए। पीड़िता की तहरीर पर 3.12 लाख रुपये बैंक खाते से निकाले का केस दर्ज है।