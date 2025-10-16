मोदीपुरम के युवक के खाते से पांच दिन में निकल गए 3.12 लाख रुपये, UPI के जरिए हुई धोखाधड़ी

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में श्रद्धापुरी फेज-दो निवासी सरिता त्यागी ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। दर्ज केस में पीड़िता सरिता ने बताया है कि उनका खाता बैंक आफ बड़ौदा सोतीगंज में है। जिसमें से 24 अगस्त 2025 से 28 अगस्त 2025 तक कई बार ट्रांजेक्शन द्वारा 49 हजार 684 रुपये यूपीआइ द्वारा बिना उनकी मर्जी के धोखे से अज्ञात व्यक्ति ने निकाल लिए।