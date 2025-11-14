‘क्रास कंट्री रन फार पीस’ में 500 से अधिक छात्र-छात्राओं ने लगाई एकता की दौड़

जागरण संवाददाता, मेरठ। बाल दिवस के अवसर पर बच्चा पार्क स्थित आल सेंट्स स्कूल शुक्रवार सुबह ‘क्रास कंट्री रन फार पीस’ का प्रेरणादायक आयोजन किया गया। शांति, भाईचारा और सद्भावना को समर्पित इस दौड़ का यह लगातार तीसरा संस्करण रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में सामाजिक एकता, सकारात्मक सोच और कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करने का संकल्प जगाना था।

सुबह छह बजे ट्रैफिक पुलिस विभाग के अधिकारी विनय शाही ने स्कूल की प्रिंसिपल डा. डॉली ऑगस्टीन की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत कराई। कक्षा छह से 12 तक के 500 से अधिक छात्र–छात्राओं ने लगभग सात किलोमीटर की इस दौड़ में उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ का मार्ग स्कूल से शुरू होकर शिव चौक (छिपी टैंक), मेरठ कालेज, कैलाश प्रकाश स्टेडियम, सर्किट हाउस, पुलिस लाइन, ईस्टर्न कचहरी रोड, एनएएस कालेज और माधव चौक होते हुए पुनः स्कूल परिसर में समाप्त हुआ।

इस अवसर पर प्री स्पिल ने बताया कि 'क्रास कंट्री रन फार पीस' न केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाने का एक माध्यम है, बल्कि छात्रों में अनुशासन, टीम भावना और समाज में सद्भाव का संदेश प्रसारित करने का एक प्रयास भी है। विद्यालय प्रशासन ने विजेता प्रतिभागियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में नेतृत्व, आत्मविश्वास और सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने की बात कही।

मिनी मैराथन में यह रहे विजेता

बालक वर्ग

प्रथम : मो. आकिब, कक्षा 12 : 20 मिनट 30 सेकंड

द्वितीय : अमिल सिराज, कक्षा 11 : 21 मिनट 18 सेकंड

तृतीय : अयान अकरम, कक्षा 12 : 22 मिनट 25 सेकंड