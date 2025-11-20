क्रिकेट के बारे में जानकारी चाहिए तो डाउनलोड करें क्रिकगिरी...भुवनेश्वर ने लांच किया अपना ऐप

Language
    भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार ने क्रिकगिरी ऐप लॉन्च किया है, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह ऐप गली क्रिकेट से लेकर अंतरराष्ट्रीय मैचों तक की जानकारी प्रदान करेगा। मेरठ के अमित गोयल भी इस ऐप के सह-संस्थापक हैं। क्रिकगिरी का उद्देश्य क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को समान रूप से लाभ होगा।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। डिजिटल क्रिकेट की दुनिया में आज एक बड़ा बदलाव दर्ज हो गया है। भारतीय क्रिकेट के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने क्रिकगिरी ऐप को आधिकारिक रूप से लांच कर दिया। यह ऐप आज से वैश्विक स्तर पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए उपलब्ध हो गया है। खास बात यह है कि क्रिक गिरी के सह-संस्थापक भुवनेश्वर कुमार के साथ मेरठ के ही युवा उद्यमी अमित गोयल हैं, जिनके साथ मिलकर इस अनोखे क्रिकेट प्लेटफॉर्म की नींव रखी गई है।

    भुवनेश्वर कुमार के अनुसार क्रिक गिरी सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा और मनोरंजक ‘स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म’ बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह ऐप स्थानीय स्तर पर खेले जाने वाले गली क्रिकेट से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों तक, हर बड़े-छोटे स्तर को कवर करेगा।

    क्रिक गिरी का उद्देश्य हर क्रिकेट प्रेमी को एक ही जगह पर पूर्ण, ताजा और भरोसेमंद जानकारी उपलब्ध कराना है। इसकी सोच बेहद सरल लेकिन व्यापक है। इसे वन साइट क्रिकेट ऐप' की तर्ज पर विकसित किया गया है, जहां क्रिकेट का हर रूप, हर कहानी और हर खिलाड़ी को जगह मिलेगा।

    अमित गोयल ने बताया कि यह ऐप स्थानीय खिलाड़ियों और टीमों को वह मंच देगा, जिसकी कमी आजतक डिजिटल मीडिया में महसूस की जाती रही है। गली-मोहल्ले के चैंपियंस से लेकर बड़े दिग्गजों तक हर क्रिकेटर की कहानी यहां पर दर्ज होगी। इसमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, लाइव अपडेट्स, लोकल टूर्नामेंट कवरेज और रोचक क्रिकेट कंटेंट, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास है।

    भुवनेश्वर कुमार बोले-दिल से जुड़ा है यह प्रोजेक्ट
    नोएडा में लांच के मौके पर सह-संस्थापक भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ खेल नहीं, जीवन का हिस्सा रहा है। क्रिक गिरी के जरिए हम चाहते हैं कि हर क्रिकेट प्रेमी को वही जोश और अनुभव मिले, जो एक खिलाड़ी मैदान में महसूस करता है। यह प्लेटफॉर्म हर स्कोर, हर खबर और हर कहानी के लिए सबसे भरोसेमंद केंद्र बने, यही हमारा लक्ष्य है।

    अमित गोयल ने कहा कि, हम सिर्फ ऐप नहीं, एक क्रिकेट मीडिया नेटवर्क बना रहे हैं। बताया कि भुवी का अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती है। मोमैजिक की साझेदारी ने हमारे विज़न को और मजबूती दी है। हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो स्थानीय मैदानों से लेकर विश्व कप जैसे भव्य आयोजनों तक, पूरे क्रिकेट जगत को एक ही जगह प्रस्तुत करेगा। इस परियोजना को तकनीकी मजबूत मोमैजिक टेक्नोलॉजीज की टीम ने दी है।