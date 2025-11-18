कोर्ट के अंदर कर रहे थे वीडियो रिकॉर्डिंग, जज ने दो युवकों को इतने दिनों के लिए भेज दिया जेल

जागरण संवाददाता, मेरठ। अपर जिला जज पोक्सो शिवानी सिंह ने न्यायालय के अंदर कार्यवाही की वीडियो बनाने के दो दोषियों को 10-10 दिन के कारावास की सजा सुनाई। एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर पांच दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों सोमवार को एक मुकदमे की पैरवी के लिए न्यायालय में आए थे। सरकारी वकील धर्मवीर तोमर व सतीश बालियान के अनुसार, नसीबुद्दीन के वाद में सुनवाई चल रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नसीबुद्दीन की ओर से उनका बेटा मोहम्मद अनस व नावेद निवासी सरसावा पैरोकारी को आए थे। दोनों न्यायालय के अंदर चल रही कार्रवाई की फोन से वीडियो बनाने लगे। कोर्ट मोहर्रिर अक्षय खेवाल ने उन्हें पकड़ लिया और न्यायालय को अवगत कराया।