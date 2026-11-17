जागरण संवाददाता, मेरठ। पुलिस नेशनल गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर महिला आरक्षी रेनू चौधरी को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत किया है। सोमवार को एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने अपने कार्यालय में रेनू चौधरी को पद चिह्न लगाकर सम्मानित किया और भविष्य में भी उत्कृट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

मूलरूप से बुलंदशहर की रहने वाली रेनू चौधरी 2016 में उप्र पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुई थी। वह आर्म रेसलिंग (पंजा लड़ाना) की खिलाड़ी है। पुलिस में भर्ती होने के बाद भी उन्होंने अपना खेल जारी रखा है। उन्होंने पुलिस गेम्स में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।