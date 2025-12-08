क्या एसआईआर देशहित में सही है? कांग्रेस प्रवक्ता की भर्ती के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल

जागरण संवाददाता, मेरठ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रविवार को टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं के लिए साक्षात्कार लिया गया। इस दौरान साक्षात्कार देने आए अभ्यर्थियों से एसआईआर क्या देशहित के लिए सही है, वोट चोरी पर आवेदक की क्या राय है, उनकी राजनीतिक सोच कैसी है आदि सवाल किए गए। साक्षात्कार का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण के लिए लखनऊ में साक्षात्कार होगा।

टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स इंटर कालेज कृष्णानगर डोरली में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर योग्य प्रवक्ताओं एवं मीडिया पैनलिस्ट का चयन करना है। कार्यक्रम में पार्टी की ओर से प्रदेश स्तर से प्रतिनिधि पवन दीक्षित, कुलभूषण त्रिपाठी एवं दो समन्वयक संजीव शर्मा, नसीम खान ने आवेदकों के साक्षात्कार लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 127 आवेदकों ने साक्षात्कार में प्रतिभाग किया।

पूर्व ज़िला अध्यक्ष अवनीश काजला एवं महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने इस दौरान कहा कि साक्षात्कार में आवेदकों का मूल्यांकन उनके संचार कौशल, राजनीतिक जागरुकता, वैचारिक संरेखण, पार्टी के प्रति समर्पण तथा विभिन्न मानकों के आधार पर किया गया। प्रत्येक आवेदक से पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का समर्थन पत्र भी लिया गया।