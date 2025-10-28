Col. CK Nayudu Trophy :: उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में अंतिम दिन 177 रनों का मुकाबला

जागरण संवाददाता, मेरठ । मेरठ कालेज क्रिकेट स्टेडियम के भामाशाह पार्क मैदान पर चल रहे कर्नल सीके नायडू ट्राफी का मैच मंगलवार को कई रोमांचक मोड़ से गुजरा। उत्तर प्रदेश के दोनों आफ स्पिनरों शुभम मिश्रा और कार्तिक यादव की फिरकी में कर्नाटक दूसरी पारी में भी उलझ गई और 76.1 ओवर पर 248 रन बनाकर आलआउट हो गई। कर्नाटक की पहली पारी के 20 रनों की बढ़त मिलाकर उत्तर प्रदेश ने जीत के लिए कुल 269 रनों के लक्ष्य के साथ मंगलवार को टी-ब्रेक के पहले दूसरी पारी की बल्लेबाजी शुरू की। टी-ब्रेक होते-होते ही उप्र को दो बड़े झटके लगने से मैच का रुख पलटता दिखने लगा। अंतिम सत्र के खेल में भी कर्नाटक को एक सफलता मिल गई और उप्र के मो.आशियान, स्वास्तिक चिकारा और ऋतुराज शर्मा पवेलियन लौट चुके हैं। दूसरी पारी में उप्र ने 30 ओवर खेलकर तीन विकेट पर 92 रन बनाए हैं। उत्तर प्रदेश को यह मैच जीतने के लिए अभी 177 रन चाहिए और कर्नाटक को जीत के लिए सात विकेट लेने होंगे। उप्र की ओर से आदर्श सिंह 38 रन और शुभम मिश्रा दो रन पर खेल रहे हैं। दोनों टीमों के पास बुधवार पूरे दिन का समय है। हालांकि पहला सत्र ही निर्णायक होने की उम्मीद है। सुबह के पहले घंटे में पिच गेंदबाजों की मदद करती है जिसमें कर्नाटक उप्र के कुछ और विकेट झटकने की कोशिश करेगी। वहीं उप्र के खिलाड़ी यदि पहले दो घंटे जमकर खेल सके तो मैच का रुख अपनी ओर मोड़ सकते हैं।

अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाया कर्नाटक

दूसरी पारी में सोमवार को ही दो विकेट खोने के बाद मंगलवार को कर्नाटक टीम ने अच्छी शुरुआत की। 25वें ओवर में मेरठ के विजय कुमार की गेंद पर कर्नाटक के अनीश्वर गौतम को 42 रन पर मेरठ के ही शुभम मिश्रा ने लपक लिया। अनीश्वर के साथ 42 रनों की साझेदारी खेलने वाले कार्तिकेय केपी ने हर्शिल के साथ पारी संभाली और 100 गेंदों पर 69 रनों की साझेदारी की। इसी समय उप्र के कार्तिक यादव की गेंद पर ऋतुराज शर्मा ने कार्तिकेय को स्लिप पर कैच कर लिया। इससे पहले ऋतुराज एक बार कार्तिकेय का कैच उसी जगह पर छोड़ चुके थे। 53 रन पर आउट हुए कार्तिकेय के बाद कर्नाटक टीम के खिलाड़ियों ने संभल कर खेलने की कोशिश की लेकिन उप्र के कार्तिक यादव और शुभम मिश्रा की आफ स्पिन और नमन तिवारी की तेज गेंदों का शिकार बनते गए।