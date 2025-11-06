Language
    बेडरूम में था कोबरा, कमरे में कैद रहे स्वजन... वन टीम न पहुंची तो किया यह काम

    By Sarvendra Pundir Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:07 PM (IST)

    ग्रेटर पल्लवपुरम में एक वकील के घर में कोबरा सांप निकलने से परिवार दहशत में आ गया। सूचना देने पर भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची, जिसके बाद अधिवक्ता ने स्वयं सांप को पकड़कर बोरे में बंद किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। परिवार तीन घंटे तक कमरे में कैद रहा। वन विभाग ने सूचना न मिलने की बात कही है।

    ग्रेटर पल्लवपुरम में बुधवार को एक अधिवक्ता के घर कोबरा प्रजाति का सांप निकल गया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। ग्रेटर पल्लवपुरम में बुधवार को एक अधिवक्ता के घर कोबरा प्रजाति का सांप निकल गया। सांप को बेडरूम में देख परिवार के होश उड़ गए और पूरे परिवार ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। सूचना देने के दो घंटे बाद भी जब वन विभाग की टीम नहीं पहुंची तो अधिवक्ता ने ही किसी तरह से कोबरा को एक बोरे में बंद किया और उसे बाहर छोड़ा।

    ग्रेटर पल्लवपुरम निवासी सुशील मलिक पेशे से अधिवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार की सुबह वे किसी काम से अपने घर से बाहर गए हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी था। सुशील तो घर नहीं पहुंचे, लेकिन जब 12 बजे सुशील की पत्नी और उनका बेटा घर पहुंचे तो उन्होंने बेडरूम के एक कोने में एक सांप को बैठा देखा। जिसके बाद मां-बेटा दूसरे कमरे में पहुंचे और गेट बंद कर लिया। तभी उन्होंने सुशील को फोन किया। सुशील ने घर पहुंचते पहुंचते वन विभाग को सूचना दी।

    सुशील का कहना है कि वे घर भी आ गए। जब तीन बजे तक भी कोई नहीं आया तो उन्होंने पड़ोसियों की मदद से सांप को एक बोरे में बंद कर लिया। इसके बाद वह उसे पल्लवपुरम के पीछे जंगल में छोड़ दिया। सुशील ने बताया कि पत्नी और बेटा तीन घंटे के बाद कमरे से बाहर निकले। सुशील के पास ही रहने वाले वन विभाग से रिटायर्ड एक कर्मचारी ने बताया कि यह सांप कोबरा प्रजाति का था।

    यदि सूचना आती तो टीम जरूर जाती
    ग्रेटर पल्लवपुरम से हमारे पास कोई सूचना नहीं आई थी। यदि सूचना आती तो टीम जरूर जाती।
    वंदना फोगाट, प्रभागीय निदेशक