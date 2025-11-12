सपेरे को कोबरा से जबरन डसवाया...हो गई मौत, यह था मामला
मेरठ के मवाना में सपेरे की मौत के बाद तनाव फैल गया। सहारनपुर में सिकंदर नाथ को कोबरा सांप ने डसा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। भाई का आरोप है कि वन विभाग के सदस्यों ने जबरदस्ती सांप से डसवाया। सपेरे समुदाय ने रामराज पुलिस चौकी पर शव रखकर प्रदर्शन किया, नायब तहसीलदार के आश्वासन के बाद जाम खुला।
जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। सहारनपुर में जड़ी-बूटी बेचने गए बहसूमा के रामराज निवासी सपेरे जाति के दो भाइयों में से एक को गत दिवस कोबरा सांप ने डस लिया। जिसकी उपचार के अभाव में देर रात मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई ने आरोप लगाया कि पांच युवकों ने खुद को वन विभाग की रेस्क्यू टीम का सदस्य बताते हुए उसके भाई को जबरदस्ती कोबरा सांप से डसवाया था। आक्रोशित सपेरे जाति के लोगों ने रामराज में मंगलवार सुबह पुलिस चौकी पर शव रखकर जाम लगा दिया। नायब तहसीलदार के आश्वासन पर लोग सड़क से हटे।
बहसूमा क्षेत्र के गांव राजराज निवासी सपेरे जाति के दो सगे भाई 31 वर्षीय सिकंदर नाथ व उसका छोटा भाई 19 वर्षीय कर्ण नाथ बोलेरो गाड़ी से दूरदराज जाकर सांप का जहर उतारने, सुरमा, दांतों की दवाई समेत अन्य जड़ी बूटी बेचते थे। सोमवार को वह सहारनपुर क्षेत्र के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के गांव सुंदरपुर गए थे, जहां सिकंदर को कोबरा सांप ने डस लिया। जिसे उसका छोटा भाई इलाज के लिए बिजनौर लाया, लेकिन चिकित्सकों ने यहां हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद स्वजन भी पहुंच गए और मेरठ के लोकप्रिय अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वह शव को देर रात घर ले गए।
मंगलवार सुबह करीब दस बजे सपेरे जाति के लोगों ने शव को पास ही रामराज पुलिस चौकी के सामने सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि वह बिहारीगढ़ से सात किलोमीटर दूर सुंदरपुर गांव में करीब दस बजे वह तमाशा दिखाकर जड़ी बूटी बेच रहे थे। इसी बीच पांच युवक आए और खुद को वन विभाग की रेस्क्यू टीम का सदस्य बताते हुए सांप का जहर उतारने समेत अन्य जड़ी बूटी मांगी। जब भाई ने मना कर दिया तो आरोप है कि उन्होंने कोबरा सांप दिखाया और जबरदस्ती उसके भाई को डसवा दिया।
करीब एक घंटे अपने पास बैठाए रखा और इस बीच उन्होंने उसका मोबाइल व गाड़ी की चाबी भी अपने पास रख ली। उसके हाथ में बंद भी नहीं लगाने दिया। बाद में वह जहर से अंधे हो चुके भाई को उपचार के लिए लेकर घूमता रहा। एसओ बहसूमा प्रतिभा सिंह ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया लेकिन लोग मुआवजे की मांग पर अड़ गए। आखिर सूचना पर नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और उचित मुआवजे का आश्वासन दिया। तब लोग करीब एक घंटे बाद सड़क से हटे।
