सस्ती हो गई CNG और घरेलू PNG, गेल गैस लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को दिया दीपावली गिफ्ट

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली के उपलक्ष्य में गेल गैस लिमिटेड ने घरेलू उपभोक्ताओं व कार मालिकों को उपहार दिया है। दोनों का मूल्य 1.50 रुपये घटा दिया गया है। इस तरह से अब घरेलू पीएनजी 51 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी वहीं सीएनजी 87.10 रुपये प्रति किग्रा हो जाएगी। औद्योगिक और वाणिज्यिक पीएनजी में कमी नहीं की गई है। गेल गैस लिमिटेड के मेरठ क्षेत्र के महाप्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि ये दरें 17 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगी।

दीपावली पर वायु की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब होने की आशंका

मेरठ में वायु की गुणवत्ता दीपावली के पहले से ही खराब होनी शुरु हो गई है। रात नौ बजे से सुबह 11 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के आसपास बना हुआ है। पर्यावरण विदों ने 20 और 21 को वायु की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब रहने की आशंका जताई है। एक्यूआइ 400 के आसपास पहुंच सकता है। मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है और आगे भी साफ रहने की संभावना है। रात में न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच है।