CM Grid Yojana: मेरठ में योजना के निर्माण कार्यों में कहां कमी रह गई? सामाजिक कार्यकर्ता ने गिना दी एक-एक कमी
मेरठ में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क और नाले के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. संदीप पहल ने निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसमें घटिया सामग्री का उपयोग और नाले को ऊंचा बनाने जैसी कमियां शामिल हैं। उन्होंने इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने की बात कही है, जबकि मुख्य अभियंता ने जांच का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ संदीप पहल ने गुरुवार को प्रेस वार्ता करके सी एम ग्रिड योजना के अंतर्गत बच्चा पार्क से कमिश्नरी चौराहे तक बनाई जा रही सड़क और नाला निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। कहा कि नगर निगम द्वारा कराया जा रहा कार्य जनता के धन की बर्बादी के साथ-साथ जनता को, दुकानों को, शोरूम, उस सड़क से जुड़े मुहल्लों को परेशानी दे रहा है।
पश्चिम कचहरी मार्ग पर वर्तमान की अच्छी खासी नालियों को तोड़ कर बड़ा नाला बनाया जा रहा है, इस नाले में सरिया और सीमेंट ठेकेदार द्वारा मानक अनुरूप नही लगाया जा रहा है। सरिया बाहर निकले हुए हैं उन्हें प्लास्टर से छुपाया जा रहा है। नाले को दुकानों, शोरूम, मोहल्ले में जाने वाली सड़कों से एक से डेढ़ फुट ऊंचा बनाया जा रहा है। पानी के पाइप, सीवर, छतों के पानी की व्यवस्था समाप्त कर दी है।
ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा। वही इन आरोपों पर मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि योजना की सड़क अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी की निगरानी में किया जा रहा है। आई आई टी रुड़की और स्थानीय समिति की निगरानी में हो रहा है। फिर भी निर्माण कार्य की शिकायत पर इसे चेक कराया जाएगा।
