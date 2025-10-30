कथाव्यास चिन्मयानंद बापू ने कहा-दान में औपचारिकता नहीं, अपनत्व होना चाहिए

जागरण संवाददाता, मेरठ। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा सदर भैसाली मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय कथावाचक चिन्मयानंद बापू ने श्रीकृष्ण बाल लीला का मनोहरी वर्णन किया। श्रीकृष्ण, ग्वालों व गोवर्धन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा, जिस पर भगवत कृपा होती है, उसे ही कथा श्रवण का सौभाग्य मिलता है। चिन्मयानंद बापू ने कहा कि भगवान का जन्म नहीं होता, वह प्रकट होते हैं। जिस प्रकार दूध में घी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र, सर्वदा व समान रूप से विद्यमान हैं।

भगवान शंकर ने कहा है कि प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना...अर्थात भगवान को प्रकट करने के लिए अनुराग, प्रेम की जरूरत होती है। भगवान को मिठाई, धन या अन्य किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। प्रेम के प्रकट होते ही भगवान भक्त से मिलने चले आते हैं। जब रामकृष्ण परमहंस के सामने कोई गोविंद का नाम लेता था तो वह रो पड़ते थे। दान में औपचारिकता नहीं, अपनत्व होना चाहिए। कान्हाजी के जन्म पर नंदबाबा ने दो लाख गायों का दान किया।

दान अपनी सबसे प्रिय वस्तु का ही करना चाहिए। तिरुपति में लोग अपने केशरूपी सौंदर्य का दान करते हैं। कान्हा के अवतार लेने पर वेद मंत्रों का पाठ हुआ। गोधन व ब्राह्मणों का पूजन किया गया। इस प्रसंग में कथाव्यास ने वर्तमान परिदृश्य में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में पश्चिमी सभ्यता के हस्तक्षेप पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म विज्ञान आधारित है। ऋषि-मुनियों की परंपरा व अपनी संस्कृति अपनाने पर जोर दिया।