    सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड से बच्चा चोरी का प्रयास, प्रसूता के स्वजन ने किया हंगामा...और फिर हुआ यह सब

    By Anuj Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:49 PM (IST)

    सरधना सीएचसी में सोमवार को नवजात की चोरी का प्रयास किया गया। प्रसूता के स्वजन ने एक महिला को बच्चे को ले जाते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर शांतिभंग में चालान किया है। घटना के बाद सीएचसी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि तहरीर न मिलने के कारण शांतिभंग में कार्रवाई की गई।

    सरधना सीएचसी के महिला वार्ड में घटना के बाद पसरा सन्नाटा। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण. सरधना (मेरठ)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ओटी वार्ड की इमरजेंसी से सोमवार को बच्चा चोरी का प्रयास प्रसूता के स्वजन की सतर्कता के चलते टल लिया। मौके पर हंगामा होने के बाद सीएचसीकर्मियों ने थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से महिला को हिरासत में लिया और बाद में शांतिभंग की मामूली कार्रवाई कर इतिश्री कर ली।
    सीएचसीकर्मियों के अनुसार 31 अक्टूबर को दौराला ब्लाक के गांव दादरी निवासी सौरभ की पत्नी पिंकी को प्रसव पीड़ा होने पर सरधना सीएचसी में भर्ती कराया गया था। जहां सामान्य प्रसव न होने पर उसका आपरेशन किया गया। पिंकी ने बेटी को जन्म दिया। सौरभ ने बताया कि सोमवार सुबह एक अनजान महिला ओटी वार्ड की इमरजेंसी में पहुंची, जहां उसकी पत्नी भर्ती थी।

    महिला कुछ ही देर में परिवार के सदस्यों से घुल मिल गई और कुछ देर बेटी को गोद में लेकर खिलाया भी। उस समय वह वहां से चली गई। दोपहर करीब 12 बजे वह महिला फिर से पहुंची और उसकी पत्नी से बच्चे को गोद में लेकर खिलाने के बहाने ले जाने लगी। तभी उन्होंने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने महिला को रंगेहाथ पकड़ लिया। वार्ड में भर्ती अन्य प्रसूताओं के स्वजन ने मौके पर हंगामा कर दिया। सुरक्षाकर्मियों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की।

    पूछताछ में आरोपित महिला की पहचान रेशमा पत्नी आसिफ निवासी कस्बा हर्रा थाना सरूरपुर खुर्द के रूप में हुई। पुलिस ने पीड़ित परिवार से तहरीर लिए बिना ही शांतिभंग की धारा में आरोपित महिला का चालान कर कोर्ट में पेश किया। उधर, सीएचसी में बच्चा चोरी के प्रयास की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे है। देर शाम सीएचसी में सन्नाटा पसरा रहा। सीएचसी प्रभारी डा. संदीप गौतम ने बताया कि विभाग की तरफ से सीएचसी में 24 घंटे निजी सुरक्षा गार्ड तैनात है। उन्होंने घटना के बाद स्वास्थ्यकर्मियों को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए है।

    उधर, प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग व स्वजन ने तहरीर नहीं दी। जिसके चलते महिला का शांतिभंग में चालान किया गया है। थाना पुलिस को भी सीएचसी में नियमित गश्त करने के निर्देश दिए है।