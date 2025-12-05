SIR Form पोर्टल पर जमा हुआ या नहीं? ये रहा ऑनलाइन चेक करने का आसान तरीका

जागरण संवाददाता, मेरठ। अगर आपने बीएलओ को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआइआर फार्म भर कर दे दिया है। अब ये फार्म चुनाव आयोग के पोर्टल पर जमा हुआ या नहीं, इसको लेकर लोगों में आशंका है। यदि किसी प्रकार का संदेह है कि आपका फार्म जमा हुआ नहीं तो उसे आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए आप eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

वेबसाइट खुलने पर अगर आप वेबसाइट खोलते हैं तो दाईं तरफ सर्विसेज (वोटर सेवाएं) लिखा दिखाई देगा। उसके नीचे आपको एसआइआर 2026 दिखाई देगा। फिर उसके नीचे जहां फिल इनूमेरेशन फार्म लिखा है, उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर नई विंडो खुलेगी। उसमें लिखा दिखाई देगा आनलाइन फार्म सबमिशन बाय इलेक्टर। इसमें प्रदेश वाले कालम में अपना प्रदेश चयनित करें।