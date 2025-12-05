Language
    SIR Form पोर्टल पर जमा हुआ या नहीं? ये रहा ऑनलाइन चेक करने का आसान तरीका

    By Pradeep Diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    यदि आपने बीएलओ को एसआईआर फार्म दिया है और यह जानना चाहते हैं कि यह चुनाव आयोग के पोर्टल पर जमा हुआ है या नहीं, तो eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं। 'वोटर से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। अगर आपने बीएलओ को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआइआर फार्म भर कर दे दिया है। अब ये फार्म चुनाव आयोग के पोर्टल पर जमा हुआ या नहीं, इसको लेकर लोगों में आशंका है। यदि किसी प्रकार का संदेह है कि आपका फार्म जमा हुआ नहीं तो उसे आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए आप eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

    वेबसाइट खुलने पर अगर आप वेबसाइट खोलते हैं तो दाईं तरफ सर्विसेज (वोटर सेवाएं) लिखा दिखाई देगा। उसके नीचे आपको एसआइआर 2026 दिखाई देगा। फिर उसके नीचे जहां फिल इनूमेरेशन फार्म लिखा है, उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर नई विंडो खुलेगी। उसमें लिखा दिखाई देगा आनलाइन फार्म सबमिशन बाय इलेक्टर। इसमें प्रदेश वाले कालम में अपना प्रदेश चयनित करें।

    फिर इपिक वाले कालम में संख्या दर्ज करें। फिर सर्च पर क्लिक करें। यदि आपका फार्म जमा हो गया है तो लिखकर आएगा ....आलरेडी सबमिटेड। ध्यान रहे इसके लिए वेबसाइट में मतदाता को लागिन करना पड़ेगा, जिसे मोबाइल नंबर से लागिन करना होगा। यदि आपका मोबाइल नंबर मतदाता कार्ड से लिंक नहीं है तो आप किसी अन्य मतदाता के लागिन से भी अपने फार्म की स्थिति जान सकते हैं। 