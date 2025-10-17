'कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं', शायराना अंदाज में ये क्या बोल गए नगीना सांसद चंद्रशेखर

जागरण संवाददाता, मेरठ। आजाद समाज पार्टी ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में गुरुवार को कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के अध्यक्ष व नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने कुछ पार्टियों पर शेर के माध्यम से कटाक्ष किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बोेले सही वक्त पर करवा देंगे हदों को अहसास, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दलितों की समस्या पर कुछ लोग पीठ के पीछे मुंह करके बैठे हैं। उन्होंने बसपा पर प्रहार किया बोले, बसपा ने लखनऊ रैली में भाजपा का आभार जताया है, जबकि आभार जताने जैसा काम नहीं है। अगर सत्ता वाली पार्टी इतनी ही अच्छी लग रही है तो उसमें बसपा को विलय कर लेना चाहिए। उन्होंने मिशन 2027 और पंचायत चुनाव के लिए जुटने की अपील की। पुराने साथी बदर अली को फिर से पार्टी में शामिल कराया। उन्हें 2027 में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा।

इस सम्मेलन के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी बदर अली पर थी। दरअसल, महापौर चुनाव व लोकसभा चुनाव में सपा से बगावत करके बदर अली ने एआइएमआइएम की ताकत दिखाने में भूमिका निभाई थी। उसके बाद से ही आजाद समाज पार्टी को दलित-मुस्लिम समीकरण के लिए ऐसे ही कार्यकर्ता की आवश्यकता थी। बदर अली ने कहा कि वह आजाद समाज पार्टी को मेरठ में मजबूत करेंगे। यहां से चुनाव जीतकर दिखाएंगे। चतर सिंह जाटव, शाकिब आदि उपस्थित रहे।