    'कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं', शायराना अंदाज में ये क्या बोल गए नगीना सांसद चंद्रशेखर

    By Pradeep Diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:20 PM (IST)

    आजाद समाज पार्टी ने मेरठ में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। चंद्रशेखर ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए दलितों के मुद्दों पर बात की। उन्होंने बसपा पर भाजपा के प्रति आभार व्यक्त करने का आरोप लगाया और 2027 के चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं से तैयार रहने को कहा। बदर अली फिर से पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। सम्मेलन में कुछ अव्यवस्था भी देखने को मिली।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। आजाद समाज पार्टी ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में गुरुवार को कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के अध्यक्ष व नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने कुछ पार्टियों पर शेर के माध्यम से कटाक्ष किया।

    बोेले सही वक्त पर करवा देंगे हदों को अहसास, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दलितों की समस्या पर कुछ लोग पीठ के पीछे मुंह करके बैठे हैं।

    उन्होंने बसपा पर प्रहार किया बोले, बसपा ने लखनऊ रैली में भाजपा का आभार जताया है, जबकि आभार जताने जैसा काम नहीं है। अगर सत्ता वाली पार्टी इतनी ही अच्छी लग रही है तो उसमें बसपा को विलय कर लेना चाहिए। उन्होंने मिशन 2027 और पंचायत चुनाव के लिए जुटने की अपील की। पुराने साथी बदर अली को फिर से पार्टी में शामिल कराया। उन्हें 2027 में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा।

    इस सम्मेलन के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी बदर अली पर थी। दरअसल, महापौर चुनाव व लोकसभा चुनाव में सपा से बगावत करके बदर अली ने एआइएमआइएम की ताकत दिखाने में भूमिका निभाई थी। उसके बाद से ही आजाद समाज पार्टी को दलित-मुस्लिम समीकरण के लिए ऐसे ही कार्यकर्ता की आवश्यकता थी। बदर अली ने कहा कि वह आजाद समाज पार्टी को मेरठ में मजबूत करेंगे। यहां से चुनाव जीतकर दिखाएंगे। चतर सिंह जाटव, शाकिब आदि उपस्थित रहे।

    प्रेक्षागृह में दिखी अव्यवस्था, टेबल का शीशा तोड़ा

    मंच पर पहुंचने को लेकर कार्यकर्ताओं में होड़ रही। सुरक्षाकर्मी बार-बार कार्यकर्ताओं को हटाते फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। इस अव्यवस्था में प्रेक्षागृह में रखी टेबल के शीशे टूट गए। कुछ कार्यकर्ता आपस में ही उलझते रहे।