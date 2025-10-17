MP चंद्रशेखर का बसपा पर तंज, भाजपा में विलय करने की दे दी सलाह
Meerut News : मेरठ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद चंद्रशेखर ने बसपा पर भाजपा का आभार जताने को लेकर तंज कसा और विलय करने की सलाह दी। उन्होंने दलितों की समस्याओं पर उदासीनता की आलोचना की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिशन 2027 और पंचायत चुनाव के लिए जुटने की अपील की।
जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में गुरुवार को आयोजित आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर ने बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि बसपा ने लखनऊ रैली में भाजपा का आभार जताया है, जबकि आभार जताने जैसा काम नहीं है। अगर सत्ता वाली पार्टी इतनी ही अच्छी लग रही है तो बसपा को उसमें विलय कर लेना चाहिए।
कुछ पार्टियों पर शेर के माध्यम से कटाक्ष किया। बोले, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का अहसास, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि दलितों की समस्या पर कुछ लोग पीठ के पीछे मुंह करके बैठे हैं। उन्होंने मिशन 2027 और पंचायत चुनाव के लिए जुटने की अपील की। पुराने साथी बदर अली को फिर से पार्टी में शामिल कराया। उन्हें 2027 में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा।
सम्मेलन के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी बदर अली पर ही थी। दरअसल, महापौर चुनाव व लोकसभा चुनाव में सपा से बगावत कर बदर अली ने आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) की ताकत दिखाने में भूमिका निभाई थी। बदर ने कहा कि वह आजाद समाज पार्टी को मेरठ में मजबूत करेंगे। यहां से चुनाव जीतकर दिखाएंगे। डा. सतेंद्र अशोक,जिलाध्यक्ष चरण सिंह, चतर सिंह जाटव, शाकिब आदि उपस्थित रहे।
प्रेक्षागृह में दिखी अव्यवस्था, टेबल का शीशा तोड़ा... बैठी जांच
मंच पर पहुंचने को लेकर कार्यकर्ताओं में होड़ रही। सुरक्षाकर्मी बार-बार कार्यकर्ताओं को हटाते, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। इस अव्यवस्था में प्रेक्षागृह में रखी टेबल के शीशे टूट गए। कुछ कार्यकर्ता आपस में ही उलझते रहे। उधर, सीसीएसयू के कुलसचिव ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच बैठा दी है।
