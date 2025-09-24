यूपी के इस जिले में हो सकती है चकबंदी, SDM ने कहा- सभी को होगा फायदा

भगवानपुर गांव में चकबंदी को लेकर विवाद जारी है। एसडीएम मवाना ने गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से ज्ञापन लिया। ग्रामीणों ने बताया कि अनुसूचित जाति के कई पट्टेदारों को उनकी भूमि पर कब्जा नहीं मिला है। एसडीएम ने चकबंदी से सभी को फायदा होने की बात कही और जल्द प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया।

संवाद सूत्र, लावड़। चकबंदी को लेकर भगवानपुर गांव में आराेप प्रत्यारोप का दौर जारी है कुछ दिन पहले पहुंचे अधिकारियों ने बातचीत का प्रयास किया था लेकिन कुछ ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। जिसके बाद अधिकारी वापस लौट गए थे। मंगलवार को ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम थ्ज्ञा। वहीं बुधवार को एसडीएम मवाना पुलिस बल के साथ गांव पहुंच और प्रामीणों से ज्ञापन लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंचौली थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के किसानों मंगलवार को गांव में चकबंदी कराने के पक्ष में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना देने का निर्णय लिया, लेकिन रात में ही एसडीएम मवाना ने बुधवार को गांव आने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया।

एसडीएम दोपहर के समय में गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि गांव में अनुसूचित जाति के लगभग 40 प्रतिशत पट्टेदार हैं, जिनमें अधिकांश का भूमि पर कब्जा नहीं है। उनकी भूमि पर कब्जा है और कब्जा करने वाले चकबंदी नहीं होने दे रहे। चकबंदी होने से उन्हें भूमि पर कब्जा मिल जाएगा।