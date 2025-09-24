Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में हो सकती है चकबंदी, SDM ने कहा- सभी को होगा फायदा

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:49 PM (IST)

    भगवानपुर गांव में चकबंदी को लेकर विवाद जारी है। एसडीएम मवाना ने गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से ज्ञापन लिया। ग्रामीणों ने बताया कि अनुसूचित जाति के कई पट्टेदारों को उनकी भूमि पर कब्जा नहीं मिला है। एसडीएम ने चकबंदी से सभी को फायदा होने की बात कही और जल्द प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    चकबंदी के पक्ष में प्रदर्शन करने जा रहे ग्रामीणों से एसडीएम ने गांव पहुंचकर लिया ज्ञापन

    संवाद सूत्र, लावड़। चकबंदी को लेकर भगवानपुर गांव में आराेप प्रत्यारोप का दौर जारी है कुछ दिन पहले पहुंचे अधिकारियों ने बातचीत का प्रयास किया था लेकिन कुछ ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। जिसके बाद अधिकारी वापस लौट गए थे। मंगलवार को ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम थ्ज्ञा। वहीं बुधवार को एसडीएम मवाना पुलिस बल के साथ गांव पहुंच और प्रामीणों से ज्ञापन लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंचौली थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के किसानों मंगलवार को गांव में चकबंदी कराने के पक्ष में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना देने का निर्णय लिया, लेकिन रात में ही एसडीएम मवाना ने बुधवार को गांव आने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया।

    एसडीएम दोपहर के समय में गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि गांव में अनुसूचित जाति के लगभग 40 प्रतिशत पट्टेदार हैं, जिनमें अधिकांश का भूमि पर कब्जा नहीं है। उनकी भूमि पर कब्जा है और कब्जा करने वाले चकबंदी नहीं होने दे रहे। चकबंदी होने से उन्हें भूमि पर कब्जा मिल जाएगा।

    वहीं अधिकांश किसान ऐसे है जिनकी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और कब्जाधारी चकबंदी नही होने देना चाहते। उन्होंने चकबंदी कराने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।

    एसडीएम मवाना संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अंतिम बार गांव में सन 1962 में चकबंदी हुई थी। चकबंदी से सभी को फायदा है। जल्द चकबंदी कराए जाने की प्रक्रिया शुरु कराई जाएगी।