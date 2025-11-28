CDO की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन ऑफिस ना चलाने पर 37 विभागों के 380 अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन रोका

जागरण संवाददाता, मेरठ। ई-आफिस न चलाकर पत्रावलियों में काम करने वाले 37 विभागों के 380 अधिकारियों और कर्मचारियों के नवबंर महीने के वेतन के भुगतान पर मुख्य विकास अधिकारी ने रोक लगा दी है। इन सभी ने पिछले तीन महीने से इस व्यवस्था का पालन नहीं किया। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर उन्होंने यह कार्रवाई की है। इन सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को भी नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

क्या बोले मुख्य विकास अधिकारी?



मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के कामकाज को ई-आफिस के माध्यम से संचालित कराने का आदेश दिया है। जिसके तहत कोई भी पत्रावली ई-आफिस सिस्टम के माध्यम से ही एक पटल से दूसरे पटल पर जाएगी और अधिकारियों के पास पहुंचेगी। अधिकारी भी वहीं से उक्त पत्रावली के संबंध में आदेश जारी कर देंगे।

सीडीओ ने बताया कि 21 अगस्त से 20 नवंबर तक तीन महीने की समीक्षा में पाया गया कि कुल 37 विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों ने इस अवधि में न तो लागिन किया और न ही किसी पत्रावली का मूवमेंट किया। उन्होंने बताया कि 37 विभागों के ऐसे 380 कर्मचारियों और अधिकारियों का नवंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। साथ ही विभागाध्यक्ष को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है।