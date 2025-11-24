यूजी व पीजी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 से

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) की एनईपी-2020 की यूजी एवं पीजी तथा परंपरागत पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 नवंबर से शुरू हो रही हैं। परीक्षा की तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए एक केंद्रों और दो नोडल केंद्रों में परिवर्तन किया है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची गत 15 नवंबर को जारी की थी।

अब एक केंद्र में परिवर्तन किया गया है। इनमें धन सिंह गुर्जर कालेज लोनी गाजियाबाद के लिए मान्यवर कांशीराम राजकीय डिग्री कालेज लोनी गाजियाबाद को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। अब इसके स्थान पर एलआर कालेज साहिबाबाद गाजियाबाद को बनाया गया है। परीक्षा नियंत्रक वीरेंद्र कुमार मौर्य की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसी तरह दो नोडल केंद्रों में भी परिवर्तन किया गया है।

चेतराम शर्मा कालेज आफ एजुकेशन सेक्टर 45 नोएडा व रामा देवी कन्या महाविद्यालय सेक्टर-61 नोएडा के लिए मिहिर भोज पीजी कालेज दादरी ग्रेटर नोएडा को नोडल केंद्र बनाया था। अब एमएमएच पीजी कालेज गाजियाबाद को नोडल केंद्र बनाया गया है। श्रीकृष्णा महाविद्यालय बालैनी बागपत के लिए एमएम डिग्री कालेज खेकड़ा बागपत को नोडल केंद्र बनाया गया था। इसके स्थान पर एनएएस पीजी कालेज मेरठ को नोडल केंद्र बनाया गया है।