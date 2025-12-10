CCSU की डिग्री को आवेदन करने वाले छात्रों को अब होगी आसानी, फार्म पर एनरोलमेंट नंबर डालते ही दिखेगी पूरी डिटेल 

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों की डिग्री की समस्या दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। विश्वविद्यालय ने ऐसा साफ्टवेयर तैयार कराया है जिस पर विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का पूरा विवरण उपलब्ध होगा। डिग्री के लिए आवेदन करने हेतु छात्रों को अपने एनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल करना होगा। डिग्री आवेदन फार्म पर एनरोलमेंट नंबर डालते ही छात्र का पूरा विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा। इस व्यवस्था के बाद छात्रों को डिग्री के लिए आवेदन करने पर पूरा विवरण नहीं भरना पड़ेगा। इससे उनका समय भी बचेगा और आवेदन के समय गलत विवरण भरने से भी बचाव होगा।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक वीरेंद्र कुमार मौर्य के अनुसार छात्रों द्वारा डिग्री के लिए आवेदन करने के बाद अब विश्वविद्यालय में उसकी निगरानी होगी। इसके लिए परीक्षा और गोपनीय विभाग सहित सभी संबंधित विभागों में कंप्यूटर लगवा दिया गया है। अब सभी पटल के पदाधिकारियों को उनके स्तर की जिम्मेदारी पूरी करने पर आनलाइन स्टेटस अपडेट करना होगा।

इसकी निगरानी परीक्षा नियंत्रक स्तर से भी हो सकेगी, जिससे किसी भी पटल पर कोई काम अधिक समय तक रुका न रहे। इसके साथ ही एक छात्र की डिग्री जारी होने के बाद उसका डाटा भी देखा जा सकेगा। इससे दोहरी डिग्री जारी करने जैसी घटनाएं नहीं होंगी। साथ ही आवेदन के बाद डिग्री की स्थिति जानने के लिए भी आनलाइन व्यवस्था में इसकी जानकारी मिल सकेगी और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। यह व्यवस्था इस वर्ष प्रवेश लेने वाले छात्रों के साथ ही धीरे-धीरे पुराने छात्रों के लिए भी की जाएगी।

सभी छात्र बना लें अपना यूजर आइडी

विश्वविद्यालय में इस वर्ष 2025-26 में समर्थ पोर्टल के जरिए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अब समर्थ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से लागिन करना होगा। इस लागिन प्रक्रिया में छात्रों को एनरोलमेंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। एनरोल नंबर से लागिन प्रक्रिया पूरी करने वाले विद्यार्थी ही अपना परीक्षा फार्म भर सकेंगे। इसलिए हर विद्यार्थी जिन्होंने इस वर्ष विश्वविद्यालय परिसर के विभागों और संबद्ध कालेजों में प्रवेश लिया है, वह समर्थ पोर्टल पर अपना लागिन करना सुनिश्चित करें।

जिन छात्रों के पास अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं है वह कालेजों व विभागों से एनरोलमेंट नंबर लेकर लागिन प्रक्रिया पूरी कर लें जिससे परीक्षा फार्म भरते समय कोई परेशानी न हो। समर्थ पोर्टल पर छात्रों के एनरोलमेंट लागिन में विशेष ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिन कालेजों या विभागों ने छात्रों के विषय समर्थ पोर्टल पर आवंटित नहीं किए होंगे, उन कालेजों के वह छात्र समर्थ पर लागिन नहीं कर सकेंगे। इसलिए छात्रों की लागिन सुनिश्चित कराने के लिए कालेजों को सबसे पहले छात्रों के विषम आवंटित करने होंगे।



