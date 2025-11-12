CCSU में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी खबर, पहले व पांचवें सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म को लेकर अपडेट

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से भरवाए जा रहे विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म में बहुत से छात्रों ने पहले और पांचवें सेमेस्टर का परीक्षा फार्म एक साथ भर दिया है। जबकि बदली व्यवस्था के तहत छात्र ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें कालेजों ने भी गलती करते हुए दोनों सेमेस्टरों के साथ परीक्षा फार्म भरने वाले छात्रों के परीक्षा फार्म सत्यापित भी कर दिए हैं। इस गलती को कालेजों व छात्रों ने नहीं सुधारा तो दोनों सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने वाले विद्यार्थियों का विषम सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक वीरेंद्र कुमार मौर्य के अनुसार पहले और पांचवें सेमेस्टर के मेजर विषय के परीक्षा फार्म एक साथ नहीं भरा जा सकता है। क्योंकि दोनों सेमेस्टरों की परीक्षाएं एक ही पाली व समय पर होंगी। इसके अलावा विषम सेमेस्टर सत्र दिसंबर-2025 के परीक्षा फार्म भरने के लिए जारी सूचना में भी इसकी जानकारी दी गई थी। बावजूद इसके छात्रों ने पहले और पांचवें सेमेस्टर के परीक्षा फार्म एक साथ भर दिए हैं जिसे कालेजों ने सत्यापित भी कर दिया है।

जिन भी छात्रों ने ऐसा किया है उनके कालेज छात्रों से किसी एक सेमेस्टर के परीक्षा फार्म की च्वाइस लेकर केवल उसी सेमेस्टर के फार्म अग्रसारित करें। ऐसा नहीं करने पर ऐसे सभी छात्रों के दोनों सेमेस्टर में किसी एक का भी एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। इसके साथ ही परीक्षा नियंत्रक ने पहले व पांचवें सेमेस्टर का परीक्षा फार्म एक साथ भरने वाले छात्रों का नाम, सेमेस्टर, बैंक खाते का विवरण, ट्रांजेक्शन आइडी विश्वविद्यालय को मुहैया कराएं जिससे उन छात्रों का अतिरिक्त शुल्क वापस किया जा सके।