Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CCSU में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी खबर, पहले व पांचवें सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म को लेकर अपडेट

    By Amit Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:18 AM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने में छात्रों द्वारा की गई गलती सामने आई है। कई छात्रों ने पहले और पांचवें सेमेस्टर के फार्म एक साथ भर दिए हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों से एक सेमेस्टर का चयन करवाएं, अन्यथा एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 12 नवंबर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से भरवाए जा रहे विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म में बहुत से छात्रों ने पहले और पांचवें सेमेस्टर का परीक्षा फार्म एक साथ भर दिया है। जबकि बदली व्यवस्था के तहत छात्र ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें कालेजों ने भी गलती करते हुए दोनों सेमेस्टरों के साथ परीक्षा फार्म भरने वाले छात्रों के परीक्षा फार्म सत्यापित भी कर दिए हैं। इस गलती को कालेजों व छात्रों ने नहीं सुधारा तो दोनों सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने वाले विद्यार्थियों का विषम सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक वीरेंद्र कुमार मौर्य के अनुसार पहले और पांचवें सेमेस्टर के मेजर विषय के परीक्षा फार्म एक साथ नहीं भरा जा सकता है। क्योंकि दोनों सेमेस्टरों की परीक्षाएं एक ही पाली व समय पर होंगी। इसके अलावा विषम सेमेस्टर सत्र दिसंबर-2025 के परीक्षा फार्म भरने के लिए जारी सूचना में भी इसकी जानकारी दी गई थी। बावजूद इसके छात्रों ने पहले और पांचवें सेमेस्टर के परीक्षा फार्म एक साथ भर दिए हैं जिसे कालेजों ने सत्यापित भी कर दिया है।

    जिन भी छात्रों ने ऐसा किया है उनके कालेज छात्रों से किसी एक सेमेस्टर के परीक्षा फार्म की च्वाइस लेकर केवल उसी सेमेस्टर के फार्म अग्रसारित करें। ऐसा नहीं करने पर ऐसे सभी छात्रों के दोनों सेमेस्टर में किसी एक का भी एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। इसके साथ ही परीक्षा नियंत्रक ने पहले व पांचवें सेमेस्टर का परीक्षा फार्म एक साथ भरने वाले छात्रों का नाम, सेमेस्टर, बैंक खाते का विवरण, ट्रांजेक्शन आइडी विश्वविद्यालय को मुहैया कराएं जिससे उन छात्रों का अतिरिक्त शुल्क वापस किया जा सके।

    विषम सेमेस्टर फार्म भरने का आज अंतिम मौका
    मेरठ : सीसीएसयू परिसर के विभागों और संबद्ध कालेजों में यूजी-पीजी में ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने का अंतिम तिथि बुधवार 12 नवंबर है। मंगलवार देर शाम तक 1.70 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपने मुख्य परीक्षा फार्म भर लिए हैं। कालेजों की ओर से कुल 1.85 लाख से कुछ अधिक परीक्षा फार्म सत्यापित किए गए हैं। अभी भी करीब 15 हजार फार्म नहीं भरे जा सके हैं। इनमें सैकड़ों छात्रों के फार्म ऐसे हैं जिन्होंने पहले और पांचवें दोनों सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरे हैं।