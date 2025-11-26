Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CCSU Odd Sem Exam: विषम सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू, विश्वविद्यालय ने विषय आवंटन के लिए फिर खोला समर्थ पोर्टल

    By Amit Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:54 PM (IST)

    मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में 2.42 लाख से अधिक छात्रों की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा दो पालियों में हो रही है, जिसमें एनईपी आधारित, पारंपरिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। परीक्षा को नकल-रहित बनाने के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है और सचल दस्ते गठित किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने विषय आवंटन के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया है और अनुपस्थित छात्रों का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के परिसर और संबद्ध कालेजों में पढ़ रहे 2.42 लाख से अधिक विद्यार्थियों की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं बुधवार को शुरू हुईं। परीक्षा दो पालियों में हो रही है। इस परीक्षा सत्र में सभी पाठ्यक्रमों एनईपी आधारित, पारंपरिक और व्यवसायिक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विषम सेमेस्टर की इस परीक्षा में कुल 2,42,115 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनके लिए 189 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा को सुचारू, पारदर्शी व नकलविहीन वातावरण में संचालित कराने के लिए विश्वविद्यालय ने तमाम तैयारियों के साथ ही चार सचल दस्ते बनाए हैं।

    परीक्षा संचालन को पूरी तरह सुरक्षित और निगरानी में रखने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के समन्वयक प्रो. अनुज कुमार को नियुक्त किया गया है।

    उड़ाका दल के संयोजक प्रो. शिवराज सिंह ने बताया कि परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के लिए जिला स्तर पर एक विशेष उड़ाका दल गठित किया जा रहा है। यह दल परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या कदाचार मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    सभी केंद्राध्यक्षों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्र प्राचार्यों से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सहयोग करने और सभी छात्रों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों पर समय से उपस्थित हों और परीक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें।

    विषय आवंटन के लिए फिर खुला पोर्टल
    विश्वविद्यालय की ओर से परिसर और कालेजों में संचालित स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्रों का विषय आवंटन करने के लिए एक बार फिर समर्थ पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है। यह पोर्टल 30 नवंबर तक सक्रिय रहेगा। परीक्षा नियंत्रक ने सभी कालेजों को समर्थ पोर्टल पर अपने लागिन आइडी से एकेडमिक टेब पर जाकर संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके छात्रों को विषय आवंटित कर दें।

    अनुपस्थिति छात्रों का भी अनुक्रमांक दर्ज करें परीक्षा केंद्र
    परीक्षा केंद्रों पर पंजीकृत परीक्षार्थियों के सापेक्ष यदि कोई परीक्षार्थी अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति डाकेट में अंकित नहीं की जाती है। अनुपस्थिति का विवरण तैयार करने समय भी अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक अंकित नहीं किए जाते हैं। इसके कारण पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या, प्रेषित उत्तर पुस्तिका की संख्या व अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या का मिलान नहीं हो पाता है।

    इसके कारण परीक्षा परिणाम घोषित करने में काफी समस्याएं होती हैं। इसीलिए परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा केंद्रों प्रभारियों से उपस्थिति सूची में उपस्थिति परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका क्रमांक सहित हस्ताक्षर व अनुपस्थित परीक्षार्थियों के समक्ष स्पष्ट रूप से लाल स्याही से अब्सेंट यानी अनुपस्थित अंकित करेंगे। यदि किसी प्रश्नपत्र में एक ही परीक्षार्थी पंजीकृत है तो भी उसकी यथास्थिति विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाएगी।