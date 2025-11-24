CCSU में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी खबर, 26 नवंबर से शुरू होगी विषम सेमेस्टर परीक्षा
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 नवंबर से शुरू होकर 6 जनवरी तक चलेंगी। विश्वविद्यालय ने 189 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिनमें 2.42 लाख छात्र भाग लेंगे। उपस्थिति की नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें रोल नंबर और फोटो के साथ रोल लिस्ट दी गई है। परीक्षा केंद्रों को दैनिक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और प्रत्येक कक्ष में कैमरे अनिवार्य हैं।
जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) के परिसर और संबद्ध कालेजों की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 26 नवंबर को शुरू हो रही हैं। अलग-अलग तिथि पर शुरू होकर यह परीक्षाएं छह जनवरी तक चलेंगी। सत्र 2025-26 की विषम सेमेस्टर सभी पाठ्यक्रमों, एनईपी, पारंपरिक और व्यवसायिक की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं।
दिसंबर-2025 परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय ने कुल 189 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में 132 स्ववित्तपोषित और 57 कालेज राजकीय व सहायता प्राप्त हैं। विषम सेमेस्टर परीक्षा के लिए कुल 2,42,115 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा फार्म भरे हैं।
इन परीक्षार्थियों में 1,73,306 मुख्य परीक्षार्थी और 66,286 एक्स और बैक पेपर परीक्षार्थी हैं। एनईपी के करीब 90 प्रतिशत परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। विश्वविद्यालय की ओर से भी सभी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
सही उपस्थिति दर्ज कराएं, नहीं तो अनुपस्थिति होंगे परीक्षार्थी
विश्वविद्यालय ने विषम सेमेस्टर परीक्षा के साथ उपस्थित की नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसमें रोल नंबर सहित अन्य विवरणों और परीक्षार्थियों की तस्वीर के साथ रोल लिस्ट में दिया गया है। कालेज को यह उपस्थिति पंजिका डाउनलोड कर हर परीक्षार्थी की उपस्थिति उसी उपस्थिति पंजिका पत्र में दर्ज करानी होगी।
कक्ष निरीक्षक छात्रों के पूरे विवरण के साथ मिलान करने के बाद ही उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस उपस्थिति पंजिका में परीक्षार्थी की परीक्षा में दर्ज होने के बाद इसमें कोई परिपवर्तन नहीं होगा। इसमें उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर परीक्षार्थी अनुपस्थिति माने जाएंगे। परीक्षा केंद्रों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर हर दिन पाली की परीक्षा होने के बाद परीक्षा की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।
यदि किसी परीक्षा केंद्र के पास दैनिक रिपोर्ट पोर्टल का यूजी-पासवर्ड नहीं है तो वह कंट्रोल रूप को ई-मेल पर अपने परीक्षा केंद्र का नाम, कालेज कोड, मेल आइडी व मोबाइल नंबर भेजकर पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हर परीक्षा कक्ष में दो वायस रिकार्डिंग वाले कैमरे अनिवार्य रूप से फुल एचडी वाले होने चाहिए। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा केंद्र बनाए गए 132 स्ववित्तपोषित कालेजों में बाह्य वरिष्ठकेंद्र अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं।
