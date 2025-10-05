Language
    क्या आप भी मेरठ से करना चाहते हैं Law की पढ़ाई? एडमिशन को लेकर आ गया लेटेस्ट अपडेट

    By Rajendra Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:11 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने एलएलएम पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। प्रवेश 6 से 8 अक्टूबर तक होंगे। छात्रों को लॉगिन आईडी से पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करके आवश्यक दस्तावेजों के साथ कॉलेज में संपर्क करना होगा। आवंटित कॉलेज में प्रवेश न लेने पर ओपन मेरिट में अवसर मिलेगा।

    सीसीएसयू: एलएलएम की दूसरी मेरिट जारी, आज से होंगे एडमिशन

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) ने परिसर एवं संबंद्ध कालेजों व संस्थानों में चल रहे एलएलएम पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र-25-26 में प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट रविवार की शाम को जारी कर दी है। जारी मेरिट से सोमवार से प्रवेश शुरू होंगे।

    दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर कालेज, संस्थान व विश्वविद्यालय परिसर विभाग में छह से आठ तक प्रवेश किए जाएंगे। साथ ही विश्वविद्यालय पोर्टल पर आठ अक्टूबर तक सभी प्रवेशित छात्र-छात्राओं को कन्फर्म करेंगे।

    छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कालेज, संस्थान एवं विश्वविद्यालय परिसर विभाग में प्रवेश लेने के लिए सभी छात्र-छात्राएं अपनी लागइन आइडी से अपना पंजीकरण फार्म एवं आफर लेटर डाउन लोड करेंगे।

    पंजीकरण फार्म एवं आफर लेटर के साथ अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी मूल प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार समेत सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ कालेज, संस्थान व परिसर विभाग में प्रवेश के लिए संपर्क करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दूसरी मेरिट से आवंटित कालेज, संस्थान व परिसर विभाग में प्रवेश न लेने पर फिर ओपन मेरिट में ही प्रवेश का अवसर दिया जाएगा।